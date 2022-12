Loredana Toma, de la depresie la aurul mondial: Povestea fascinantă a unei campioane

Rezultat formidabil pentru România, la Mondialele de haltere găzduite de Bogota (Columbia): Loredana Toma (27 de ani) a cucerit două medalii de aur la categoria 71 de kilograme, la stilul smuls (119kg) și la total (256kg). Cu primul rezultat, la smuls, botoșăneanca a stabilit și un record mondial!

Performanțele reușite de Loredana Toma sunt cu atât mai impresionantă, cu cât ea are o poveste incredibilă. Concret, anul trecut, ea s-a luptat cu depresia, după ce a ratat Jocurile Olimpice din cauza suspendării primite de Federația Română de Haltere (FRH) cu o lună înaintea evenimentului găzduit de Tokyo. Atunci, FRH a fost exclusă de la JO 2020 (s-au desfășurat în 2021 din cauza pandemiei), iar Toma, favorită la aurul olimpic la categoria 64kg, a urmărit proba olimpică din fața televizorului!

„Frustrarea a fost foarte mare... A fost şi depresia, m-am luptat cu ea... Nici nu ştiu de câte ori am vrut să mă retrag şi să o las baltă în perioada asta. Am vrut să renunţ la haltere de multe ori, dar am avut noroc şi încă am cu antrenorul meu, care mă mai ţine pe linia de plutire. Altfel, aş fi renunţat de mult la sport“, a spus Loredana Toma pentru Agerpres, în luna iunie a acestui an.

A stat doi ani pe tușă

Născută la Ibănești, în județul Botoșani, Loredana Toma a suferit, nu doar din cauza suspendării primite de FRH, dar și din cauza unui caz de dopaj în care a fost implicată chiar ea.

Concret, Toma a stat pe tușă, între 2014 și 2016, după ce a fost depistată cu stanozolol, un anabolizant interzis în sport. Acest episod a fost comentat de Loredana Toma pentru botosaneanul.ro: „Nu-mi explic nici până în momentul de față ce s-a întâmplat. Cert e că am devenit mult mai atentă după suspendare. Dacă am lăsat sticla de apă într-un loc și m-am dus jumătate de oră undeva, nu mai beau din ea, o arunc. Dacă mâncarea e deja pe masă, înainte să ajung eu, nu o mai mănânc și tot așa“.