Lionel Messi, la codașa americanilor. Inter Miami, boom istoric după transferul argentinianului

După despărțirea de PSG, Lionel Messi a ales: va juca la Inter Miami, deși bătălia părea că se dă între iubirea pentru Barcelona și banii oferiți de Al Hilal. Însă, deși pe hârtie salariul campionului mondial la trupa patronată de David Beckham va fi de 13 milioane de euro net, cam cât îi oferea și gruparea catalană, veniturile anuale ale argentinianului pe tărâm american vor ajunge la jumătate de miliard de euro! Diferența va fi asigurată de Apple și Adidas, doi dintre sponsorii principali ai MLS.

Inter Miami, club fondat în 2018, al cărui președinte și acționar este fostul internațional englez David Beckham, este ultima clasată în Major League Soccer, locul 15, cu 15 puncte. Echipa, antrenată în acest moment de interimarul Javier Morales, are 11 înfrângeri din 16 partide. Formația la care va activa Messi e la 6 puncte de locul 9, care asigură prezența la barajul care duce în play-off.

Argentinianul va fi adversar cu câțiva foști fotbaliști de top ai Europei: Giorgio Chiellini (Los Angeles FC), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire FC), Lorenzo Insigne sau Federico Bernardeschi (ambii Toronto FC).

Doi ani de coșmar la PSG

„Dacă ar fi fost o chestiune de bani, aș fi plecat în Arabia Saudită sau în altă parte. Adevărul este că decizia mea finală mă duce în altă parte și nu pentru bani (n.r.- de fapt, Messi va câștiga la americani aceeași sumă propusă de arabi). Am petrecut doi ani în care mi-a fost atât de rău încât nu m-am bucurat de familie.

Am avut luna aceea, care a fost spectaculoasă pentru mine pentru că am câștigat Cupa Mondială, dar trecând peste asta, a fost o etapă dificilă pentru mine. Vreau să-mi găsesc bucuria din nou, să mă bucur de familia mea, de copiii mei, de fiecare zi... Am auzit că Barcelona trebuia să vândă jucători și adevărul e că n-am vrut să trec prin asta. Așa că am luat decizia că voi merge la Miami.

Nu a fost dorit la Barcelona

Dacă n-am putut să revin la Barcelona, am vrut să părăsesc Europa, să ies din lumina reflectoarelor și să mă gândesc mai mult în familia mea”, a declarat Messi, conform Mundo Deportivo.

Argentinianul nu a uitat plecarea de la Barcelona: „A fost foarte greu, o etapă foarte urâtă. Când totul era gata și trebuia să semnez, peste noapte mi-au spus că nu se mai poate și că trebuie să părăsesc clubul. A trebuit să încep să alerg și să caut o echipă, să iau o decizie pripită și să trec prin tot ceea ce am trecut”.

Messi a revenit la prezent: „Nu știu dacă au făcut tot posibilul sau nu. Clubul nu a fost în măsură să confirme dacă eu aș putea reveni 100%. E de înțeles cumva, având în vedere situația prin care trece Barcelona. Dar cu siguranță există oameni acolo care nu vor să mă întorc, așa cum au existat și în 2021 oameni care nu voiau să rămân. Sigur sunt oameni în conducere care nu cred că revenirea mea ar fi fost de bun augur”.

De 4 ori mai mulți fani pentru Inter Miami, după anunțul lui Messi

La câteva ore de la transferul lui Leo Messi, Inter Miami a înregistrat de patru ori mai mulți urmăritori pe rețelele sociale. Anunțul campionului mondial a generat o "explozie" a notorietății echipei lui David Beckham. Înainte de transferul starului argentinian, Inter avea un milion de urmăritori pe Instagram. După câteva ore, formația americană bifa deja 4,4 milioane de urmăritori, un "boom istoric", atât pentru club, cât și pentru MLS, potrivit LA Times.

De partea cealaltă, PSG, echipa de care starul argentinian s-a despărțit după doua sezoane, a pierdut 1,5 milioane de urmăritori în primele 24 de ore după anunțul transferului. Asta chiar dacă era clar că Messi nu va mai continua pe Parc des Princes începând din stagiunea următoare.

Și prețurile biletelor au înregistrat o "explozie" la Inter Miami. Un tichet pentru un meci din luna iulie, când se presupune că Lionel Messi va debuta, costa 29 de dolari, iar acum a ajuns la 477 de dolari!