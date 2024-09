L’Etape România, record pentru o cursă de ciclism în capitală: cifrele sunt impresionante

Legendara competiție L’Étape România by Tour de France a stabilit un nou record de participanți, reconfirmându-se ca cel mai mare eveniment de ciclism de șosea din România.

Duminică, 1 septembrie, 2.500 de cicliști amatori și profesioniști au luat parte la competiție și au concurat pe trei trasee, unul dintre ele fiind dedicat și copiilor de peste 8 ani. Mii de persoane au încurajat cicliștii pe trasee, într-o atmosferă de sărbătoare.

Evenimentul a oferit trei curse destinate tuturor abilităților: City Adventure – 14 km, unde s-au putut înscrie și copii de peste 8 ani, The Ride – 42 km și The Race – 85 km. Din cei circa 2.500 de concurenți ce au luat statul duminică , 600 au fost înscriși la cursa de 14 km, în timp ce celelalte două curse mai competitive, The Ride de 42 km și The Race de 85 km, au provocat peste 1900 cicliști să se alinieze pentru a porni pe străzile Bucureștiului fără trafic.

Câștigători, cifre notabile, tradiție & legendă:

•L’Étape Romania a atras anul acesta în capitală cicliști din 20 țări, cei mai numeroși fiind veniți din Bulgaria.

•Peste 350 de copii și adolescenți au luat startul în concurs, iar veteranul evenimentul a fost în vârstă de 79 ani.

•În Race Village a fost amenajat, cu ajutorul A.S.O., organizatorii internaționali ai evenimentului, Muzeul Tour de France. Cei prezenți au putut descoperi proiecții dedicate istoriei Turului Franței și cicliștilor de top, dar și exponate simbolice care fac Turul Franței atât de special.

•Celebrul tricou galben, simbol al victoriei, excelenței și determinării, revine primilor cicliști amatori sosiți la masculin/feminin în cursa The Race de 85 km, respectiv The Ride de 42 km, conform tradiției L’Étape. Acesta a fost câștigat în acest an de Iryna Vasylieva și de Emanuele Scipione pe traseul de 85 km, campionii pe traseul de 42 km fiind Brigitte Belu și Matei Paris.

•Tricoul verde, marcă a îndrăznelii, vitezei și explozivității, revine cicliștilor amatori cu cel mai bun timp la masculin/feminin pe secțiunea de SPRINT (300m). Aceștia au fost Camelias Vele (23.2 secunde) și Kostadin Kostadinov (22 secunde), participanți pe traseul de 85 km, respectiv Antonia Orzan (24 secunde) și Matei Cucu (23 secunde), înscriși pe traseul de 42 km.

•Tricoul alb revine celor mai rapizi tineri cu vârste sub 25 de ani, la masculin/feminin, pentru cursa The Race 85 km, respectiv The Ride 42 km. Câștigătorii tricoului alb au fost Andreea Manarca și Matei Teodorescu, participanți pe traseul de 85 km, respectiv Brigitte Belu și Matei Paris, înscriși pe traseul de 42 km.

•Câștigătorii invitațiilor L’Étape du Tour 2025 sunt: Iryna Vasylieva, Teodora Savic Popovic, Cecilia Dalvaru, Emanuele Scipione, Matei Teodorescu, Petrișor Rădoi.

•Sub deviza Recycling - CURSA FĂRĂ POLUARE, Reciclad’OR și Remat Holding au oferit concurenților și spectatorilor posibilitatea de a colecta separat deșeurile reciclabile.

•L’Étape Romania, deși doar la a treia ediție, este deja una dintre cele mai mari curse din L’Étape Series.

„Ne bucurăm că putem raporta un nou record de participanți la cea mai importantă cursă de șosea din Romania. Împreună am pus Romania pe harta evenimentelor de top din Europa, L’Étape Romania fiind clasată în top 3 cele mai mari și mai bine organizate din seria internațională de 30 de evenimente din 25 de țări. Mulțumim autorităților care s-au implicat în organizarea în siguranță a curselor, sponsorilor, partenerilor media și participanților. Vă așteptăm la ediția 2025 să stabilim un nou record al bucuriei pedalatului la orice vârstă”, a declarat Tudor Ștefan Mocuță, CEO MPG.

L’Étape România by Tour de France este un eveniment cu o logistică foarte specială. Peste 8 luni de pregătire, mii de ore de muncă în echipă a peste 300 de tehnicieni, specialiști în comunicare și implementare din partea organizatorilor, autorităților, agențiilor partenere și sponsorilor, peste 400 de voluntari, peste 300 de polițiști și jandarmi, peste 100 de autovehicule de securitate și intervenție în ziua cursei, peste 5.000 de garduri de siguranță și multă determinare pentru a oferi tuturor pasionaților de ciclism o experiență memorabilă.

Rezultatele finale și mai multe detalii despre competiția locală se găsesc pe site-ul oficial: https://romania.letapebytourdefrance.com și pe paginile oficiale:

Facebook: https://www.facebook.com/letaperomania și

Instagram: https://www.instagram.com/letaperomania.

L’Étape Romania by Tour de France presented by Decathlon este organizat de MPG România, lider de piață pe segmentul proiectelor sportive adresate participanților amatori, cu o experiență semnificativă, care include organizarea a peste 8.000 de evenimente sportive, pe parcursul a peste 27 de ani de activitate. Logistica complexă a evenimentului este implementată în parteneriat cu MTB Academy.

Conceptul evenimentului L’Étape by Tour de France aparține AMAURY SPORT ORGANISATION (A.S.O.), Franța, liderul mondial în organizarea curselor de ciclism și deținătorul legendarului brand Tour de France.