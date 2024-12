LeBron James împlinește astăzi 40 de ani. Drama care l-a motivat să fie cel mai bun

Baschetbalistul LeBron James împlinește astăzi 40 de ani, dar cadourile le-a primit în avans: astă-vară a fost desemnat portdrapelul SUA la JO de la Paris 2024 alături de jucătoarea de tenis Coco Gauff, iar pe 22 octombrie a fost pe parchet, coechipier, cu fiul Bronny, 20 de ani, ales de LA Lakers să facă parte din lot.

Aflat sub contract cu Los Angeles Lakers, LeBron James se află la sezonul numărul 22 al unei cariere care pe 7 februarie 2023 l-a adus în postura de a intra în posesia recordului de puncte înscrise în sezonul regulat, depășindu-l pe legendarul Kareem Abdul Jabbar. Apoi, pe 21 noiembrie 2023, a spart bariera celor 39.000 de puncte. Pe 19 decembrie 2024, în al 1517-lea joc din sezonul regulat, King James a devenit jucătorul cu cele mai multe minute petrecute pe teren din istoria NBA: 57.471.

Are 3 porecle și 3 copii

Ce trecut au cifrele sale? LeBron Raymone James senior s-a născut în Akron (Ohio), pe 30 decembrie 1984. În afară de acronimul LBJ, este cunoscut sub diferite porecle: «The kid from Akron» (porecla folosită la începutul carierei), « King James” (Regele James) și „The Chosen One” („Alesul”). Are 2 metri și 6 centimetri înălțime și cântărește 113 kg.

Nu-și cunoaște tatăl

Trecutul lui a fost unul complicat: a fost crescut singur de mama Gloria, iar figura tatălui său este învăluită în mister. Tot ce se știe despre acesta este că a fost partenerul Gloriei în liceu. James a explicat că nu-și cunoaște tatăl, iar asta a fost un stimul pentru ca el să devină și mai bun. El, însă, este socotit un soț și un tată model. Are doi fii și o fiică născuți din relația cu Savannah Brinson, pe care a cunoscut-o în liceu și cu care s-a căsătorit în 2014: primul născut, LeBron junior (Bronny), acum coechipier, a venit pe lume în 2004; al doilea, Bryce Maximus, este născut în 2007; cel mai mic copil, Zhuri, s-a născut în 2014.

Pe prima pagina din Sports Illustrated încă din liceu

James s-a alăturat echipei sale din liceul St. Vincent-St. Mary High School în 1999, devenind rapid o vedetă și atrăgând atenția presei (revista Sports Illustrated a fost cea care a inventat termenul „The Chosen One”). LeBron dorea deja să participe la draftul NBA în 2002, susținut de o petiție prin care se solicita modificarea regulilor de eligibilitate, dar cererea i-a fost respinsă. Când avea 17 ani, i s-a oferit un contract de 4 milioane de dolari pe an pentru a juca baschet profesionist: s-a antrenat cu Cleveland Cavaliers, formația orașului său, dar a fost o situație socotită ilegală și echipa a fost amendată.

În plus, Cavs a avut prima alegere la loteria draftul din 2003 și l-a ales, firește, pe James. LeBron a rămas la Cleveland până în 2010, jucând în prima mare finală a vieții sale în 2007 (pierdută împotriva celor de la San Antonio). În 2010 a făcut mutarea, controversată, la Miami Heat. Împreună cu Chris Bosh și cu Dwyane Wade, James formase un trio de campioni numit „The Three Tenors”. James a câștigat primul titlu în Florida (2012), repetat în 2013. În 2014 s-a întors la Cleveland, pentru a vindeca rana din 2010 și pentru a încerca să câștige, în sfârșit, titlul cu echipa orașului său. Misiune îndeplinită în 2016 și urmată, doi ani mai târziu, de a doua despărțire de Cavs. Pe 30 iunie 2018, Regele James a întrerupt contractul de trei ani, în valoare de 100 de milioane de dolari, semnat în sezonul anterior, și a ales-o pe Los Angeles Lakers.

Palmares cu 4 titluri NBA și 3 medalii de aur olimpice

În 2020, în sezonul condiționat de pandemie, a sosit al patrulea titlu din cariera lui uriașă. Din acea zi, lucrurile nu au mers prea bine pentru Los Angeles: au fost multe dezamăgiri, LeBron a avut numeroase accidentări și s-a vorbit despre finalul carierei. Lucrurile s-au îmbunătățit treptat și Lakers a regăsit o anumită competitivitate, demonstrată anul trecut prin câștigarea primei Cupe NBA. Scopul este intrarea în play-off-ul din actual sezon.

Se descurca bine și la fotbal

LeBron James s-a născut în același spital din Akron unde s-a născut un alt campion imens, Stephen Curry, de la Golden State Warriors: ambii au avut aceeași moașă. Mulți oameni nu știu că a fost și un fotbalist excelent. Dacă nu ar fi ales baschetul, cu siguranță ar fi intrat în NFL. Numărul său favorit de pe spate este 23, dar la Miami a adoptat numărul 6, pe care acum îl folosește și la Lakers. Care sunt motivele pentru care a renunțat la 23? Nu este vorba doar de faptul că l-a avut deja la Heat și la naționala SUA, explicația este legată de facilitățile de marketing legate de filmul „Space Jam 2 - A new Legacy”, pe care l-a coprodus și în care joacă. King James, până la urmă, este o mașină de bani: primul contract cu Cleveland (2003-2004) a fost de 4.018.920, cel cu Lakers pentru sezonul 2022-2023 este de 44.474.988 (467.000 de dolari pe meci). Primul acord cu Nike a fost în valoare de 90 de milioane, dar acum are un contract pe viață cu compania din Oregon, cu venituri estimate de un miliard de dolari.

Averea: are peste un miliard

James este deja miliardar: Forbes l-a certificat, estimându-i bogăția la 1,2 miliarde. Sunt cifre care îi permit să aibă trei Ferrari-uri în garaj și o colecție de alte mașini în valoare de peste 2,2 milioane.

Iată și alte curiozități despre el: în 2008, James a devenit primul bărbat de culoare și al treilea în general (după Richard Gere și George Clooney) care a apărut pe coperta Vogue alături de supermodelul Gisele Bündchen. Datorită exclusivității imaginii cu Fenway Sports Group, are o cotă minoritară la echipa de fotbal Liverpool și la cea de baseball Red Sox. A fost un susținător al lui Barack Obama și a avut un discurs împotriva lui Donald Trump, promițând ulterior sprijin pentru mișcarea Black Lives Matter. Foarte activ în activități caritabile, LeBron a deschis o școală în Akron unde copiii săraci învață gratuit. Revenind la baschet, când Jabbar a devenit lider la puncte înscrise, LBJ nu era încă pe lume: s-a născut 9 luni mai târziu. Cu recordul obținut, a urcat la 30 de recorduri individuale în NBA. Primul său coș profesionist datează din 29 octombrie 2003, în deplasare, cu Sacramento Kings, după 3 minute și 4 secunde. „Știam că sunt pregătit, dar eram foarte nervos: nu am vrut să dezamăgesc”, își amintește el.

Activ și pe platoul de filmare

Kareem Abdul-Jabbar l-a atacat pe James când și-a exprimat intenția de a nu se vaccina împotriva Covid-19. LeBron a avut apariții notabile la TV și în cinema. A pus voce pentru serialul animat „The Simpsons”, într-un episod din 2005 , și a apărut ca actor în serialele de televiziune „All in the Family” și „Entourage”. Pe marele ecran a apărut în „Trainer” și „Space Jam: New Legends”. LeBron a fost și coproducător al sequel-ului „Space Jam”, cel care l-a avut protagonist pe Michael Jordan, cel cu care este mereu comparat.