La Liga: Barca nevoită să vândă jucători importanți? „Trebuie să găsească 40 de milioane euro”

Fanii Barcelonei erau probabil foarte optimiști la începutul sezonului după câteva transferuri senzaționale, dar acum se pregătesc pentru noi posibile schimbări de lot din cauza problemelor financiare. Chiar dacă Barca stă bine în La Liga, pariul financiar al conducerii catalanilor era pe avansarea în UEFA Champions League. Acum, acest pariu s-ar putea întoarce împotriva lor după ce catalanii au ratat calificarea.

FC Barcelona este eliminată din Liga Campionilor după înfrângerea suferită în fața celor de la Bayern Munchen. Elevii lui Xavi aveau nevoie de un miracol pentru a avansa în optimile Champions League, dar chiar și dacă ar fi învins gruparea bavareză, tot nu ar fi avansat pentru că Inter a câștigat lejer în fața celor de la Viktoria Plezen astfel că matematic, catalanii nu mai avea nicio șansă.

Sezon ratat pentru Barcelona?

După ce în urmă cu câteva săptămâni Barca era cotată cu șansa a 8-a la câștigarea Champions League de către Goal.com, catalanii au avut o cădere colosală.

În mod asemănător, și bookmakerii credeau că elevii lui Xavi aveau o șansă să-și salveze sezonol de UEFA Champions League: „Mulți bookmakeri îi plasau pe catalani în top 10 al favoriților la câștigarea Ligii Campionilor în urmă cu câteva săptămâni, dar după cum era de așteptat în urma rezultatelor, șansele Barcelonei au scăzut constant până când au devenit imposibile”, a declarat un reprezentat Pariurisport.com, site specializat în evaluarea ofertelor caselor de pariuri.

Pariul financiar din vară duce la noi probleme

Conform expertului Eurosport în fotbal spaniol, Felix Martin, Barcelona probabil va avea nevoie să acopere o gaură de 40 de milioane euro în buget.

„Suma de bani pe care clubul catalan nu ar primi-o [din cauza eliminării] s-ar apropia de 40 de milioane de euro. Aceștia erau bani pe care i-ar fi inclus în buget la începutul sezonului”, a declarat Martin.

„Ce consecințe ar putea avea asta? Vom vedea în timp, dar cel mai probabil, fie Barca va vinde jucători în iarna/vara următoare, fie nu va semna niciun jucător important”, a continuat Martin.

Banii adevărați se fac din Champions League și sponsorizări

Fanii Barcelonei au probabil mai multe motive de bucurie decât în sezonul precedent. Chiar dacă au pierdut El Classico pe terenul lui Real Madrid, per total Barca a început cu dreptul și continuă bine în La Liga, iar în Europa League va fi una dintre favorite.

Suma pe care Barcelona o pierde datorită acestei eliminări este în mare parte din sponsorizări care prevedeau bonusuri pe măsura parcursului în Liga Campionilor. În orice caz, valoarea premiilor este mult mai mică în Europa League decât în Champions League.

Problema adevărată este cât vor mai putea profita de pe urma sistemului Too Big to Fail (TBTF) pe care conducerea Barcelonei se pare că îl duce la extrem. În lumea economică, teoria TBTF se bazează pe faptul că o entitate (de obicei bancă) poate deveni atât de importantă încât nu trebuie lăsată să falimenteze de către alte părți cu interes - guvern, alte bănci și instituții, oricât de prost ar fi condusă.

Barcelona s-a apropiat deja periculos de mult de dezastru financiar și a făcut un all in în această vară pe piața transferurilor. Oare cât va mai fi tolerat acest model riscant prin care gruparea catalană cheltuiește sume exorbitante din bani pe care nu îi are?