Kokkinakis, scene reprobabile la Roland Garros. „Vrei să mă p** pe teren?! Asta e ceea ce vrei?” VIDEO

Thanasi Kokkinakis (27 ani, locul 108 ATP) a fost protagonistul unui moment urât în turul al treilea de la Roland Garros. În timpul partidei pierdute cu Karen Khachanov (27 ani, 11 ATP), scor 6-4, 6-1, 3-6, 7-6 (5), australianul i-a adresat vorbe vulgare arbitrei de scaun.

După setul doi, i-a cerut arbitrei Katarzyna Radwan-Cho să-i permită o pauză, asta după ce mai avusese una în la finalul primului primul set. Sportivii au dreptul la doar două pauze pentru a merge la toaletă, dar cererea sa a fost respinsă pe motiv că abia începutul confruntării.

Australianul a răspuns nervos și i-a adresat cuvinte grele arbitrei: „Bine, nu știam regula asta, acum îmi spui că totuși am la dispoziție 50 de secunde. Poți să fii realistă și să îmi oferi un timp decent, măcar o dată? Să-mi bag, la dracu! Avem doar două pauze de toaletă per meci. Vrei să mă p** pe teren?! Asta e ceea ce vrei?”, a reacționat Thanasi Kokkinakis, potrivit The Sun.

Kokkinakis a susținut apoi: „Cer doar să merg la toaletă. La ultimul meu meci am avut crampe din această cauză. A fost urât”.