Karim Benzema, explicații pentru transferul la Al Ittihad: „Sunt musulman și voiam să joc într-o țară musulmană”

La 35 de ani, atacantul francez Karim Benzema a ales să iasă din fotbalul competitiv și a semnat Al Ittihad, club care-i va oferi 300 de milioane de euro în 3 ani de contract.

Fanii campioanei din Arabia Saudită au umplut cele aproximativ 60.000 de locuri până la refuz pentru a-l vedea "pe viu" pe fostul căpitan al lui Real Madrid. Așa cum s-a întâmplat și la prezentarea lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr, saudiții au amplasat o scenă la mijlocul terenului, de unde noul star al fotbalului arab le-a adresat fanilor câteva cuvinte.

După festivitate, câștigătorul Balonului de Aur a vorbit despre decizia de a pleca de la Real Madrid, alegerea destinației Al Ittihad și despre planurile sale.

„Sper să-mi ajut clubul și să câștigăm multe trofee. Mi-aș dori să las o moștenire aici. Vreau să-mi depășesc limitele. Al Ittihad este unul dintre cele mai mari cluburi din Arabia. Are mulți fani și multe trofee. Sper să ajut clubul să crească. Are un stadion incredibil și există multă pasiune în jurul clubului”, a spus Benzema.

Toată familia lui Benzema e fericită

Întrebat de ce a ales Arabia Saudită, Benzema a declarat: „Sunt musulman și asta e o țară musulmană. Mereu am dorit să locuiesc într-o astfel de țară. Am mai fost aici și m-am simțit foarte bine. Cel mai important e că e o țară musulmană și frumoasă. Când am discutat cu cei din familia mea, toți au fost fericiți”, a adăugat Karim, care va locui la Jeddah, oraș-port de la Marea Roșie.

„Am auzit multe lucruri. E un campionat bun și sunt mulți jucători buni. A crescut în fiecare an. Arabia Saudită a jucat bine la Mondial. E important și că Ronaldo e aici. E un jucător mare și ajută mult campionatul”, a încheiat francezul, care a fost coechiper cu portughezul o lună perioadă de timp la Real Madrid. Spaniolii nu au încasat niciun ban pentru Karim Benzema, acesta plecând liber de contract.