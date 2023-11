Israel, o echipă blestemată: Meciul cu Elveția din această seară, precedat de verdictul dureros al specialiștilor

Actuala campanie de calificare pentru Euro 2024 îți lasă o singură impresie, când te uiți la tot ce s-a întâmplat din luna martie până acum: universul ne vrea la turneul final din Germania!

Cu greu mai poate fi găsită o situație similară, în întreaga istorie a fotbalului românesc, în care totul să fie în avantajul nostru de o asemenea manieră! Începând cu grupa mai mult decât accesibilă în care am nimerit, în care două echipe au fost private de avantajul terenului propriu (Belarus de la bun început, iar Israel din luna octombrie, după începerea războiului) și continuând cu desfășurarea unor meciuri în care am jucat slab, dar am smuls câte un punct. La acest capitol, remizele cu Elveția (2-2) și Israel (1-1) sunt de referință.

Iar dacă nouă totul ne merge de la bine în sus, în schimb, israelienii pare că sunt blestemați! Războiul le-a înghesuit ultimele patru meciuri în decurs de zece zile, partida lor de la Priștina s-a jucat în mocirlă, iar acum urmează să înfrunte Elveția fără doi jucători de bază. Pentru că Jehezkel s-a accidentat, iar Revivo e suspendat. Din ce se vehiculează, rezervele vor compune echipa în meciul cu Elveția, pentru că selecționerul Alon Hazan (56 de ani) își leagă toate speranțele de partida de sâmbătă (ora 21.45, Prima TV), cu România, tot la la Felcsút (Ungaria). Când doar victoria ar revigora speranțele Israelului la calificare, în condițiile în care, contra Elveției, șansele unui succes sunt, oricum, mici.

Deși israelienii speră, în continuare, statisticienii le-au cam tăiat elanul. După Kosovo – Israel (1-0), site-ul Football Rankings a recalculat șansele echipelor care țintesc primele două locuri în grupa I. Iată concluziile:

*Elveția, șansele de calificare au crescut de la 91% la 95%.

*România, șansele de calificare au crescut de la 59% la 68%

*Israel, șansele de calificare au scăzut de la 50% la 36%

De precizat că, matematic, și Kosovo ar fi în cărți, însă eventuala ei calificare la Euro 2024 ține de niște scenarii SF. Drept urmare, naționala acestei țări a fost ignorată de Football Rankings.

L-am pierdut pe Bîrligea

Și, totuși, în acest peisaj mirific, în care pare că ni s-a întins covorul roșu spre Campionatul European, apar vești mai puțin bune și pentru noi. Pentru că, ieri, atacantul Daniel Bîrligea (CFR Cluj), prezent la reunire cu o problemă medicală, a plecat din cantonamentul de la Mogoșoaia. În urma investigațiilor medicale efectuate de către stafful medical s-a constatat că Bîrligea are o leziune musculară, iar recuperarea acestuia nu se poate realiza în timp util. Selecționerul Edward Iordănescu a decis să nu cheme pe altcineva pentru meciurile cu Israel și Elveția. Absența lui Bîrligea vine după ce, săptămâna trecută, România l-a pierdut și pe Dennis Man (Parma), accidentat, cel mai în formă stranier aflat pe lista selecționerului.

Preliminarii Euro 2024, grupa I

1. România 8 4 4 0 13-4 16

2. Elveția 7 4 3 0 20-8 15

3. Israel 7 3 2 2 7-8 11

4. Kosovo 8 2 4 2 9-8 10

5. Belarus 8 1 3 4 7-14 6

6. Andorra 8 0 2 6 3-17 2

*Primele două clasate vor merge la Euro 2024.

Programul grupei până la finalul campaniei

*Astăzi: Israel – Elveția (21.45, Digi Sport 1, Prima Sport 1)

*Sâmbătă: Belarus – Andorra, Elveția – Kosovo, Israel – România

*Marți: România – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo - Belarus