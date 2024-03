Ion Țiriac are soluția cu care să oprească decăderea sportului românesc. Legea „imposibilă” pe care o cere

România nu mai reprezintă aproape nimic la nivel de echipe naționale, în aproape toate sporturile, dacă facem o comparație între ce am fost și ce am ajuns. În multe cazuri, explicațiile principale sunt lipsa banilor și cea de interes, dar o vină o are și faptul că echipele de club apelează la jucători străini de mâna a doua, care blochează ascensiunea celor autohtoni.

Ion Țiriac crede că are soluția prin care sportul românesc va reuși să se ridice din situația grea în care se regăsește: crearea unui cadru legislativ prin care cluburile să fie obligate să folosească un număr minim de sportivi români. E greu în contextul globalizării, dar nu imposibil, după cum a demonstrat Federația Roână de Fotbal.

„Fără să fiu megaloman, fără să fiu naționalist sau extra patriot, tare mi-ar conveni să se facă o lege în România. O lege care să spună că 80 la sută dintre jucătorii cluburilor trebuie să fie români. Și-atunci, spun eu, vom avea și-o națională ceva mai bună.

Jucători români și antrenori români

Și antrenori români. Nu turci, nu germani, români să fie antrenorii. Domnule Ioanițoaia, puteți să credeți că eu caut antrenor pentru «bătrânii mei» - că așa le spun eu hocheiștilor de 12-13 ani pe care-i am - dar nu găsesc?! Nu există antrenor în țară pentru ei”, a explicat omul de afaceri Ion Țiriac în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

La fotbal, lucrurile se mișcă în acest sens. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a anunțat că, începând cu sezonul următor, echipele din Superliga sunt obligate să folosească 5 jucători formați la nivel național. Iar din stagiunea următoare, echipele din prima ligă au obligația să folosească efectiv, pe toată durata jocurilor minimum 6 jucători formați la nivel național, eligibili pentru echipa națională, dintre care minimum un jucător U21.