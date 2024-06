Începe Turul Franței: unde se vede cursa în România

Turul Franței e printre cele mai așteptate evenimente ale verii. Și, la fel ca în fiecare an, și acum există un interes uriaș în jurul cursei.

Eurosport și platforma Max transmit, începând de sâmbătă, 29 iunie, cea mai importantă cursă de ciclism din lume, Turul Franței. De la startul care se dă în acest an la Florența, în Italia, și până la etapa finală istorică de la Nisa, de pe 21 iulie, spectatorii pot urmări plutonul pe tot parcursul ediției a 111-a a cursei pe Eurosport și pe platforma de streaming Max.

Cea mai bună experiență de vizionare a Tour de France va fi oferită de Max, cu fiecare moment din fiecare etapă prezentat în direct. Abonații pot selecta comentariul audio, precum și să deruleze înapoi la momentele cheie ale cursei prin intermediul marcajelor cronologice oferite de platforma de streaming. Segmente de analiză vor fi prezentate de-a lungul cursei de către prezentatorii și experții Eurosport folosind inovații de ultimă oră și instrumente de analiză, pentru a îmbunătăți și mai mult experiența fanilor ciclismului.

Se va transmite și cursa fetelor

Pe lângă cursa masculină din următoarea lună, Eurosport va facilita transmisiunea live a fiecărei etape a Tour de France Femmes avec Zwift pentru Max. Noi povești și noi eroine se vor afirma de la plecarea din Rotterdam din 12 august, până la emblematicul final de pe vârful Alpe d'Huez din 18 august.

Pentru a spune poveștile celor mai mari cicliste din lume, Eurosport lansează și un nou serial captivant în trei părți, Second to None, coprodus cu Sweetshop & Green și Yuzu Productions, și regizat de Sonia Dauger. Documentarul oferă acces fără precedent la cursa și pregătirea echipei Lidl-Trek din 2023. După un debut dezamăgitor în Tour De France Femmes 2022, echipa Lidl-Trek s-a întors pentru a se revanșa. Second to None prezintă momentele bune și mai puțin bune dinaintea și din timpul celei mai mari curse din lume, înfățișând în același timp sportul în forma sa cea mai pură.

Aducând interviuri exclusive cu sportivele din cadrul echipei Lidl-Trek, inclusiv Lizzie Deignan, Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo, Amanda Spratt și Lucinda Brand, precum și cu prezentatoarea Eurosport Orla Chennaoui, primul episod are premiera pe Eurosport 1 și Max pe 6 iulie, iar episoadele doi și trei sunt difuzate pe 13 și, respectiv, 20 iulie.

Marii favoriți din 2024

În ediția masculină a Turului Franței, lupta principală se anunță una între slovenul Tadej Pogacar (câștigătorul Giro d’Italia din acest an) și danezul Jonas Vingegaard (câștigătorul Turului Franței din 2023). Ei vor trebui însă să țină piept și unor adversari precum Remco Evenepoel și Primoz Roglic, la rândul lor câștigători de Mare Tur.

În cursa feminină, olandeza Demi Vollering, campioana en-titre, va încerca să obțină al doilea titlu la rând, având o concurență puternică din partea polonezei Kasia Niewiadoma și a belgiencei Lotte Kopecky.

Scott Young, Group SVP Content, Production and Business Operations WBD, a declarat: „Ne aflăm la linia de start a uneia dintre cele mai importante perioade din ciclism la care am asistat vreodată, cu toată acțiunea de la Jocurile Olimpice Paris 2024 intercalată între ediția masculină și cea feminină a celei mai faimoase curse pe etape din lume.Poziția noastră de Gazdă a Ciclismului ne permite să spunem poveștile cicliștilor din pluton unui public cât mai larg din Europa, iar prin alocarea acelorași niveluri de producție pentru cursele masculine și feminine, acoperirea noastră a Tour de France și Tour de France Femmes va fi de neegalat. Așteptăm cu nerăbdare ca fanii să se poată delecta cu extraordinara noastră acoperire a curselor și, în același timp, să pătrundă mai adânc în lumea ciclismului prin lansarea de conținut nou și captivant, precum Second to None”.

Nume mari în echipa experților Eurosport

Eurosport a reunit pentru cele două curse cea mai impresionantă echipă de experți internaționali, formată din foști câștigători de etape în Marele Tur, campioni naționali și vedete ale plutonului.

Pentru Turul Franței, echipa îi cuprinde pe: Adam Blythe, Robbie McEwen, Dani Rowe și Orla Chennaoui (Marea Britanie); Bernie Eisel, Robert Bengsch și Jens Voigt (Germania); Jacky Durand, Steve Chainel și Philippe Gilbert (Franța); Riccardo Magrini, Wladimir Belli și Moreno Moser (Italia); Alberto Contador și Eduardo Chozas (Spania); Bobbie Traksel (Țările de Jos); Jesper Worre (Danemarca), precum și reporterii Laura Meseguer, Matt Stephens, Hannah Walker, Anders Mielke și Louis-Pierre Frileux.

Laura Winter, Dani Christmas și Dani Rowe, acompaniați de Matt Stephens și Iris Slappendel, vor acoperi cursa feminină.

Într-o vară extraordinară pentru ciclism, Turul Franței se încheie la scurt timp înaintea Jocurilor Olimpice Paris 2024, unde primul contratimp individual olimpic are loc la doar șase zile după finalul La Grande Boucle. A treia ediție a Tour de France Femmes va urma, pe 12 august, la doar opt zile după cursa feminină de șosea de la Paris. Încheind o perioadă fără precedent pentru sport, ultimul Mare Tur al anului - La Vuelta a España - începe pe 17 august și se încheie pe 8 septembrie.

Astfel, Eurosport și Max sunt singurele locuri unde fanii pot urmări fiecare etapă din fiecare Mare Tur și fiecare competiție olimpică de ciclism.