Imad Kassas, sirianul care conduce Metaloglobus, este absolvent de Medicină. Fiul patronului susține că echipa este un „satelit”

Sub comanda antrenorului Ianis Zicu (41 de ani), Metaloglobus, formație cu un buget de 400.000 de euro, a produs minunea și a promovat în Superliga de fotbal.

Clasată pe locul 5 în play-off-ul ligii secunde și profitând de faptul că Steaua nu are drept de promovare, echipa bucureșteană a dispus cu 2-1 la general de Poli Iași, locul 13 în prima divizie. După 1-1 la Iași, Metaloglobus a câștigat dumminică seară returul de la Clinceni, scor 1-0, prin golul lui Dragoș Huiban (35 de ani), din minutul 85.

Echipa fabricii

Metaloglobus București are trecut pe siglă, ca an al înființării, 1923, la fel ca și Rapid. De fapt, în acel a apărut fabrica, iar echipa întreprinderii s-a constituit 33 de ani mai târziu. Oficial, Metaloglobus a fost înființată în anul 1956, potrivit wikipedia, drept echipa de fotbal a fabricii Metaloglobus, o puternică fabrică fondată în 1923 de către omul de afaceri austriac Manfred Weiss. Fabrica s-a dezvoltat mai mult în perioada comunistă și producea tot felul de obiecte din oțel și fier, precum și lanterne sau gloanțe, începând cu 1965 și jucătorii. După Revoluția din 1989, fabrica a început să aibă probleme financiare, ajungând ca în anul 2000 să fie cumpărată de omul de afaceri sirian Imad Kassas. În 2014, mai avea doar 20 de angajați și era aproape de faliment.

Kassas, absolvent de Medicină

Mohamad Imad Kassas (63 de ani), omul din spatele celor de la Metaloglobus, este fost prizonier politic în regimul Assad, om de afaceri în zona imobiliară și bun prieten cu Gigi Becali (66 de ani). De origine siriană, Kassass s-a născut pe 20 februarie 1962 în Idlib, un oraș aflat în nord-vestul Siriei, la aproximativ 60 de kilometri de Alep. A urmat cursurile Facultății de Medicină și Farmacie din București, pe care a absolvit-o în anul 1998. Cu mulți ani în urmă, și-a întemeiat aici o familie, stabilindu-se definitiv în România.

El este fost deținut politic în cadrul filialei 255 a serviciilor de informații ale regimului Assad și persecutat de regimul Assad sub acuzația de sprijinire și finanțare a Revoluției Siriene. Totodată, este co-fondatorul și președintele comunității siriene din România și al clubului cultural siriano-român.

Pe lângă echipa de fotbal, Mohamad Imad Kassas este om de afaceri în domeniul imobiliar. Gigi Becali și Mohamad Imad Kassas se cunosc de foarte mult timp, dinainte de Revoluție, de când tatăl latifundiarului din Pipera, Atanase, asigura brânză și carne de oaie pentru comunitatea arabă din București.

Gigi Becali voia să cumpere clubul

În trecut, patronul lui FCSB și-a dorit să cumpere Metaloglobus în contextul în care Florin Talpan îl amenința cu despăgubiri de 37 de milioane de euro pentru folosirea siglei şi numelui Steaua: „Dacă îmi iau numele Steaua, nu e nicio problemă. Eu o să rămân în fotbal. O să fac o altă strategie. Cumpăr o echipă din Liga 3 şi transfer acolo jucători. Sunt prieten cu patronul de la Metaloglobus şi despre această echipă vorbesc. Ulterior jucătorii vor fi împrumutaţi la Steaua”, declara la acea vreme Gigi Becali.

„M-a sunat Gigi şi m-a întrebat dacă îi vând echipa. Eu i-am spus că nu o vând. E munca mea aici de 10 ani, am investit şi nu vreau să renunţ la club. Avem o bază frumoasă de pregătire. Dar nu s-a pus problema să dau echipa. Am văzut ce a spus şi Gigi Becali la televizor că vrea echipa, dar eu avusesem deja discuţia cu el”, a declarat Mohamad Imad Kassas pentru Fanatik.

„Victorie totală! Metaloglobus! Sunt fiul patronului. Am trăit intens meciul. Am simţit sigur că în sfârşit câştigăm, după mult timp şi mult efort. Metaforic vorbind, promovarea lui Metaloglobus în Liga 1 înseamnă că acum planeta Metaloglobus intră în orbita FCSB-ului, Stelei lui Becali. Va fi ceva foarte frumos, cele mai tari echipe istorice ale României în Liga 1. Familia a investit mult din toate punctele de vedere, în oameni, în teren”, a fost prima reacție a lui Jerry Imad Kassas, citat de orangesport.ro, după ce echipa patronată de tatăl lui a obținut promovarea istorică în primul eșalon al fotbalului românesc. În trecut, Gloria Buzău era socotită „satelitul” FCSB-ului (fostă Steaua), pe când era condusă d Costel Bucur, un apropiat al lui Becali.

Morais, cel mai sonor nume

Cel mai important nume de la Metaloglobus este Junior Morais (38 de ani), fost la Rapid, Astra și la FCSB. „De când am venit aici am spus că vreau să promovez. Am încercat prima dată să fim în play-off, apoi să promovăm direct, însă nu s-a putut. Am semnat că promovăm, contractul se prelungește automat. Toți suntem bucuroși pentru această promovare. Eu am o vârstă. Abia aștept să înceapă promovarea. Băieții mai aleargă pentru mine din când în când. E ok, mai pot. Primul meci a fost egal, iar acum am alergat toți și cred că am meritat. Secretul a fost Junior Morais că a venit la Metaloglobus. Glumesc. Secretul au fost toți băieții, domnul Zicu. Este un antrenor foarte bun. Eu cred că va merge mai departe. Săpunaru vine ca ce, jucător sau antrenor? Nu știu, nu am vorbit cu el. Îi doresc multă baftă dacă vine aici", a declarat Junior Morais, la finalul partidei de la Clinceni. În perioada petrecută la Astra, Junior Morais a câștigat titlul de campion în Superligă (2016), Cupa României (2014) și Supercupa României (2015, 2017).