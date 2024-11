Iga Swiatek a fost tratată cu blâdețe de ITIA, după ce poloneza a susținut că a luat un medicament care s-o ajute să doarmă.

Iga Swiatek a fost suspendată din tenis pentru o lună, după ce a picat un test anti-doping, ieșind pozitivă la trimetazidină (TMZ). Pe o neglijență la fel de nevinovată, Halep a primit o suspendare drastică.

„Am fost surprinsă, nu m-am așteptat la aceste vești. Mereu am crezut că Simona joacă corect și a fost un exemplu grozav pentru mine. Sper ca situația să devină mai clară pentru fani și pentru noi. Trebuie să fie dezamăgitor și cred că se simte foarte rău. Cel mai important lucru este să am grijă de mine acum, să fiu mereu în siguranță, să îmi fac mediul mai sigur și să fiu atentă. Așa că voi face asta”, a spus Swiatek, citată de puntodebreak.com.

Ilie Năstase și Ion Ion Țiriac au exprimat păreri critice la adresa polonezei, susținând cu declarații „colorate” că a fost protejată de forurile mondiale.

Cum a comentat Iga