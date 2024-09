Halep schimbă antrenorii ca pe șosete: a apelat, din nou, la omul cu care a „măturat“ în trecut

Simona Halep (32 de ani, 1.135 WTA) a mers, din păcate, din greșeală în greșeală, în ultimii doi ani. Totul a început când a renunțat la oamenii ei de încredere, care au fost alături de ea, de când și-a început ascensiunea în tenisul feminin. Vorbim despre managerul Virginia Ruzici și preparatorul fizic, Teo Cercel. „Hipnotizată“ de Patrick Mouratoglou, constănțeanca s-a lăsat orbește pe mâna francezului. Rezultatul? Un scandal mare de dopaj și aproape un an și jumătate în afara circuitului WTA.

Când a scăpat de această suspendare, „Simo“ a continuat să ia decizii proaste. Pentru că a ignorat sfatul lui Ion Țiriac, de a nu-și grabi revenirea pe teren și, la două săptămâni după decizia TAS, a jucat la Miami. Rezultatul? O accidentare gravă care o ține pe tușă și acum.

În fine, când și-a refăcut stafful, după ce a scăpat de suspendare, Halep l-a ales pe Carlos Martinez. Adică, un antrenor sever sub comanda căruia era evident că nu va rezista mult timp, având în vedere caracterul dificil al Simonei. De altfel, Adevărul a și scris, la vremea respectivă, că Simona a făcut un pariu riscant prin angajarea lui Martinez. Din păcate, s-a dovedit a fi un pariu pierdut.

Acum, după mult timp, Halep a oferit ceva noutăți despre situația ei sportivă, la ora actuală. Potrivit sport.ro, fosta ocupantă a locului 1 WTA a apelat, din nou, la antrenorul Daniel Dobre. Și această alegere e ciudată. Pentru că, în trecut, când cei doi au colaborat, Halep a „măturat“ cu Daniel Dobre, semn că îl desconsideră. De altfel, în perioada Daniel Dobre, tot Darren Cahill o supraveghea pe Simona din culise. Iar totul a culminat cu Wimbledon 2019, când Dobre a fost antrenorul din acte, însă australianul a stat în tribune și a fost alături de Halep, în permanență.

Ce noutăți a oferit Halep despre situația ei, la ora actuală?

*Am fost în Italia, la recomandarea domnului Dobre, pentru a încerca să rezolv cu accidentarea. A fost o deplasare benefică și mă bucur tare mult să-l am alături pe domnul Dobre. Sper să revin curând pe teren. Îmi doresc tare mult să merg la o competiție. M-a luat dorul foarte tare, sper să fiu bine, sper să fiu aptă fizic, fiindcă moral și psihic sunt aptă să revin. Da, mă pregătesc. Nu vreau să promit nimic, nu știu, în funcție de accidentarea pe care am avut-o. Vedem pe parcurs, e mai bine așa.