Halep, declarații entuziasmante, la New York: Ce a anunțat, în dialog cu ESPN

Ca de obicei, înaintea unui turneu de Grand Slam, în România cele mai mari așteptări sunt legate de Simona Halep (30 de ani, 7 WTA).

Vestea bună e că, după accidentarea care a obligat-o să se retragă la Cincinnati, Halep e acum fără nicio problemă medicală.

„Am avut timp suficient să mă pregătesc pentru ce va urma. E liniștea dinaintea furtunii! Mă bucur să fiu sănătoasă și 100% aptă să joc tenis. Sunt destul de încrezătoare, deoarece am jucat bine la Toronto, dar știu că urmează un turneu foarte dificil. Am preferat să vin mai devreme la New York, să mă bucur câteva zile de timpul petrecut în oraș. Sunt foarte bine acum, din punct de vedere fizic, m-am recuperat! Am fost foarte obosită, pentru că am jucat meciuri dure la Toronto, în special ultimele două. Apoi, m-am chinuit în primul tur (n.r. – la Cincinnati), am avut o mică accidentare și n-am vrut să risc agravarea ei. Pur și simplu, m-am oprit. Atunci când iau o decizie, mă gândesc la sănătatea mea“, a explicat Halep pentru ESPN, potrivit prosport.ro.