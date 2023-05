Hagi „tremură“ după câștigarea titlului: Contraperformanța care îl bântuie, ca manager

„Dacă visurile tale nu te sperie, ele nu sunt suficient de mari“. Acest citat celebru, rostit prima dată de Ellen Johnson Sirleaf, fostul președinte al Liberiei, și preluat apoi de legendarul Muhammad Ali e, cu siguranță, și pe placul unui perfecționist, cum e Gheorghe Hagi (58 de ani).

Pentru că fostul mare internațional și-a clădit întreaga carieră, de jucător și manager, țintind tot mai sus, ridicând mereu ștacheta. Așa a ajuns un fotbalist de talie mondială, cu Barcelona și Real Madrid în CV, și apoi un conducător de succes. Care a construit un club, Viitorul, de la zero. Acesta a devenit, mai întâi, campioana României pe cont propriu (2017), iar acum a repetat performanța, după fuzionarea cu Farul Constanța.

În aceste zile, când oamenii încă sunt dați pe spate de modul impresionant în care formația de pe litoral a triumfat în Superliga, cu siguranță, Hagi e deja cu gândul la ce urmează! Pentru că această reușită a câștigării titlului trebuie să fie validată de un parcurs bun în Europa. Mai ales că această a doua etapă reprezintă, deocamdată, „călcâiul Lui Ahile“ în cariera managerului Gheorghe Hagi.

Golaveraj groaznic: 12-28!

De când a devenit manager de club în România, liderul Generației de Aur are patru participări, toate cu Viitorul, în competițiile UEFA. Cu rezultate catastrofale! Practic, echipa sa a scos o singură adversară, Racing FC din Luxemburg! În rest, Viitorul a încasat niște bătăi teribile, având și un golaveraj groaznic în Europa: 12-28!

Acum, formația constănțeană va reprezenta România în preliminariile Ligii Campionilor, urmând să-și înceapă parcursul în turul I. E faza în care, anul trecut, CFR Cluj s-a făcut de râs, fiind eliminată de Pyunik Erevan (Armenia) după executarea loviturilor de departajare.

Așadar, e clar că nu doar Farul, ci orice echipă românească ar avea o misiune infernală acum, inclusiv în preliminariile Ligii Campionilor, căci de o prezență în grupe e utopic să vorbim, deocamdată, în condițiile în care n-am mai avut o echipă acolo din 2013!

Pentru Farul, avansarea în calificările Ligii e cu atât mai dificilă, cu cât nu va beneficia de statutul de cap de serie. În turul I, în calea ei pot ieși formații precum Galatasaray (Turcia), Maccabi Haifa (Israel) sau campioana Bulgariei, care se va alege dintre Ludogoreț și ȚSKA Sofia. Ce-i drept, acestea sunt cele mai grele adversare de care se poate lovi Farul. Campioana României are și destule echipe în fața cărora ar avea chiar prima șansă. Iată câteva exemple: BATE Borisov (Belarus), Zalgiris Vilnius (Lituania), The New Saints (Țara Galilor), Flora Tallin (Estonia).

Crucial să treacă de primul test european!

Pentru campioana României, emoțiile vor începe pe data de 20 iunie. Pentru că atunci e programată tragerea la sorți, care va desemna adversara Farului din turul I preliminar al Ligii Campionilor. Apoi, meciurile se vor juca pe 11/12 iulie (tur) și 18-19 iulie (retur). Dacă trece de acest prim tur, Farul își va asigura un important „colac de salvare“ pentru continuarea parcursului european. Fiindcă o eventuală eliminare, în turul II, ar fi urmată de o coborâre în turul III preliminar al Ligii Europa. Și, în cazul unui eșec aici, echipa ar ajunge în play-off-ul Conference League, adică la un pas de grupele acestei competiții!

În schimb, în cazul nefericit în care Farul ar părăsi preliminariile Ligii Campionilor, în turul I, la fel ca CFR anul trecut, atunci echipa va fi cu sabia deasupra capului! Fiindcă va merge în turul II preliminar al Conference League. Iar de aici, orice eșec ar pune capăt aventurii europene, în sezonul 2023-2024!

Hagi, în precedentele campanii europene, cu Viitorul

*2016-2017 Liga Europa, turul III preliminar Gent (Belgia) – Viitorul 5-0 Viitorul – Gent 0-0

*2017-2018 Liga Campionilor, turul III preliminar Viitorul – APOEL (Cipru) 1-0 APOEL – Viitorul 4-0

*2017-2018 Liga Europa, play-off Viitorul – Salzburg (Austria) 1-3 Salzburg – Viitorul 4-0

*2018-2019 Liga Europa, turul I preliminar Racing (Luxemburg) – Viitorul 0-2 Viitorul – Racing 0-0

*2018-2019 Liga Europa, turul II preliminar Viitorul – Vitesse (Olanda) 2-2 Vitesse – Viitorul 3-1

*2019-2020 Liga Europa, turul II preliminar Gent (Belgia) – Viitorul 6-3 Viitorul – Gent 2-1

Bilanț: 12 meciuri, 3 victorii, 3 egaluri, 6 înfrângeri

Play-off, etapa a X-a (ultima), duminică

FCSB – Rapid 18.15

CFR – Farul 21.00

CS U Craiova – Sepsi 21.00

Clasament

1. Farul Constanța 50 de puncte

2. FCSB 46p*

3. CFR Cluj 42p*

4. CSU Craiova 40p

5. Rapid 35p

6. Sepsi 26p

*Cu rotunjirea punctelor în sus.

Meciurile rămase pe acest final de sezon

Cupa României, finala de la Sibiu

Sepsi - „U“ Cluj astăzi, ora 20.30

Conference League, barajul din play-out

FC U Craiova – Voluntari vineri, ora 20.00

Învingătoarea se va stabili după o singură manșă și va juca în compania echipei de pe locul 3 (dacă ia Sepsi cupa) sau locul 4 din play-off (dacă ia „U“ Cluj cupa). Câștigătoarea acestui al doilea baraj, tot într-o singură manșă, va merge în preliminariile Conference League.

Barajele de menținere / promovare

Dinamo – FC Argeș

Gloria Buzău – UTA

Meciurile tur se vor disputa pe terenul primelor formații, la data de 28 mai. Partidele retur sunt programate pentru 3 iunie. Formațiile care se vor impune vor evolua, în următorul sezon al Superligii.