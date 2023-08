Gică Popescu: „Salariul lui Ianis Hagi era deja mare. A devenit și mai mare”

Ianis Hagi nu mai prinde nici măcar lotul la Glasgow Rangers și își negociază intens plecarea. Cea mai vehiculată variantă a fost Maccabi Tel Aviv, pentru ca ieri internaționalul de 24 de ani să fie dat ca sigur la Alaves, în prima ligă spaniolă. Între timp, a revenit varianta cu formația israeliană, dar care l-ar vrea sub formă de împrumut până la finalul sezonului.

Una dintre opțiunile despre care s-a discutat a fost revenirea la Farul, pentru a fi ”revitalizat” de tatăl său, Gică Hagi. Însă Gică Popescu, președintele clubului constănțean, spune că nu se pune problema, din cauză că Ianis are un salariu foarte mare.

”Cu ce să-l plătim pe Ianis? Are atâtea oferte încât, cu siguranţă, nu se va pune niciodată problema să se întoarcă la Farul. Vă spun eu că are multe oferte şi când ai atâtea oferte, nu este uşor să alegi. Ianis Hagi vrea să joace la cel mai înalt nivel în Europa, a avut acest ghinion uriaş, dar are un psihic foarte puternic şi este convins că va face alegerea cea mai bună, pentru a reveni într-un termen scurt la nivelul la care era.

Câștigă 1,3 milioane de euro la Rangers

Nu ni-l permitem. Ianis Hagi a reînnoit contractul în vara anului trecut. Şi ştiţi ce se întâmplă când îţi reînnoieşti contractul? Îţi creşte salariul. Deja era mare, iar când a semnat prelungirea, a devenit și mai mare. Ianis Hagi va juca la un club din străinătate. Ştiu despre ofertele pe care le are, dar nu am acceptul lui. La un moment dat era Celta Vigo pe listă, nu ştiu dacă mai este”, a spus Gică Popescu, potrivit Fanatik.

Hagi junior câștigă la momentul actual 1,3 milioane de euro pe an la Glasgow Rangers. Antrenorul Beale l-a folosit pe Ianis în doar 35 de minute în primele cinci partide oficiale, după care l-a lăsat în afara lotului pentru turul play-off-ului Ligii Campionilor, cu PSV Eindhoven, dar și ieri, în campionat, cu Ross County.