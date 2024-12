Gică Popescu lămurește problema cu Gică Hagi. Cât de „certați” sunt cei doi cumnați

Gică Popescu a fost cooptat de Gică Hagi în proiectul Farul, ocupându-se de partea administrativă a clubului constănțean. Dată fiind firea vulcanică a cumnatului său, presa a speculat mai multe momente în care cei doi s-ar fi certat, de-a lungul timpului. „Baciul” a vorbit în acest final de an despre contrele cu managerul echipei de la malul mării.

„Pe lângă activitatea de la Guvern și activitatea de președinte a Farului mai am și foarte multe alte proiecte personale. În acea perioadă s-au cumulat aceste proiecte unde trebuia să fiu prezent. Am un proiect în Hunedoara, am un proiect în Predeal, la Craiova, mă rog. Diverse proiecte (n.r. imobiliare). Și a trebuit să fiu prezent acolo. De aceea am lipsit la trei sau patru meciuri. Imediat lumea a speculat că am o problemă cu Hagi. Vă garantez eu că dacă aș avea vreo problemă cu Gică, nici n-ați visat-o! Nici dumneavoastră și nimeni altcineva”, a justificat Gică Popescu pentru gsp.ro lipsa de la o serie de meciuri ale Farului în acest sezon.

Fostul căpitan al naționalei recunoaște că de-a lungul timpului a avut multe contre cu Gică Hagi. „Contradicțiile sunt bune pentru că aduc la progres. Dacă ne-am păstra părerile personale și nu le-am expune, atunci nu ar mai fi păreri personale. Și cu Gică am avut multe discuții, dar toate au fost în binele clubului. Alte probleme nu putem avea noi. Eu cu Gică, pe lângă partea sportivă, că sunt eu președinte și el antrenor la Farul și proprietar la Farul, noi avem și alte chestiuni care sunt mult mai importante, cele familiare, decât cele sportive”.

Hagi nu se bagă peste Popescu

Gică Popescu spune că va fi prezent la toate meciurile Farului, ca să numai fie loc de speculații: „Eu nu mai vorbisem cu Gică.... Aveam trei săptămâni de când nu ne mai auzisem la telefon. Și când a apărut această chestiune, am zis, „Băi, trebuie să facem ceva!”. Am dat un comunicat. Și săptămâna viitoare am treabă, nu am treabă, vin la meci pentru că nu vrem să se perpetueze această chestiune”.

Fostul internațional a mai dezvăluit pentru gsp.ro că Hagi nu se amestecă în administrarea clubului, deși este patron: „Gică este șeful la partea sportivă, eu la partea administrativă. Niciodată în acești cinci, șase ani de zile de când sunt la Farul, Gică nu s-a băgat o singură dată la partea administrativă. Niciodată!”