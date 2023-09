„Gică Hagi mă va urî pentru că spun asta”. Ce face greșit la Academie

În podcastul „SportCast cu Sile", realizat de Silviu Tudor Samuilă, jurnalistul GSP Costin Ștucan a povestit cum l-a supărat pe Gică Hagi și ce nu crede că e în regulă la Academia Hagi.

„Nu știu ce s-a întâmplat. El s-a supărat după ce am scris în 2015 despre transferul lui Manea și despre comisionul de un milion de euro care a ajuns în Malta. Documentele care au apărut în «Football Leaks» au arătat că Farul a făcut ceva nu tocmai în regulă. Nu era ilegal, dar era imoral. Hagi a fost foarte supărat că am scris despre acest transfer. De atunci are ceva... Eu am fost critic cu el, dar jur că nu am nimic personal cu Hagi.

Ştii unde e problema la Hagi? Unde o văd eu? El face o treabă bună acolo. Şi-a investit banii lui. E de apreciat că investeşte banii lui, dar nu trebuie să fiu extaziat de business-ul lui. Că descarcă în fotbalul românesc... Din momentul ăla publicul şi media ar trebui să aibă exigenţe.

E alt fotbal acum

El vine şi spune «Fac academie la nivel de Occident», că i-am căutat declarațiile. Ştiu din interior, de la surse, despre lucruri care s-au dovedit câte puţin, că lucrurile nu sunt făcute ca afară. Niciodată n-au fost la zi, cum sunt academiile de afară. Hagi are o chestie. Spune «Eu ştiu mai bine cum se fac lucrurile astea, eu mai jucat la Barca şi Real Madrid». În toate discuţiile cu oamenii din academie şi din jur foloseşte des chestia asta.

El a jucat la Real şi Barca de la începutul anilor '90 până la mijlocul anilor '90. De atunci, fotbalul s-a schimbat mult, enorm. E alt fotbal acum”, a declarat Costin Ștucan, citat de OrangeSport.

Jurnalistul a continuat: „Greșește că ţine nişte oameni învechiţi în academie, nişte oameni cu funcţii importante în academie. Îi ține că sunt apropiaţi, că sunt colegi cu care a jucat la Farul, că unii au deschideri politice.

Om politic în Academie

Mă refer aici la Neculai Tănasă, care a fost preşedintele PSD Mangalia şi care era la mitingul cu Dragnea. El era preşedintele academiei şi era cu Dragnea, îl susţinea pe Dragnea. Nu e OK!

L-am văzut pe Popescu că spunea să nu se amestece clubul cu politicul. Stai puţin, că voi în club aveţi un om politic! Cine amestecă lucrurile? Iar tu eşti consilier guvernamental şi preşedinte de club.

De exemplu, nu ştiu dacă e atât de mare efortul să caute nişte antrenori. La şcolile de antrenori din Europa, cred că ies tineri talentaţi, care nu primesc şanse să antreneze. Dar cu o recrutare bună, profesionistă și cu interviuri, poţi aduce doi sau trei oameni tineri, care ştiu tehnologie, chestii moderne. Îi poţi aduce în academie şi te pot ajuta enorm.

Vrea să conducă tot

Oamenii ăia vor să ajungă undeva, dar Hagi are mentalitatea că ştie mai bine. El vrea să conducă tot. Ştie fotbal enorm, dar nu ştie chiar tot. Nu știe nutriţie, partea de ştiinţă, iar aici eu cred că greşeşte. E o chestie pe care tot încerc s-o spun. Sunt convins că nu e de acord, sunt convins că mă urăşte că spun lucrul ăsta și îmi pare rău.

Cu tot respectul pentru ce face Hagi, eu sunt riguros. Mi-aş dori să-l văd făcând o chestie super şi ar putea să facă, dacă ar avea mai multă încredere în oameni".