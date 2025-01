Gabriela Ruse îi bate obrazul lui Madison Keys, după discursul infatuat al americancei

Gabriela Ruse a pierdut greu partida din turul 2 de la Australian Open, contra americancei Madison Keys, 6-7, 6-2, 5-7. Adversara româncei a declarat după meci că întâlnirea a fost pe muchie de cuțit doar ca urmare a faptului că ea a jucat sub potențialul obișnuit.

Aplaudată după partidă în picioare de publicul australian, sportiva noastră a comentat afirmațiile americancei: "Nu o să comentez lucrul ăsta, până la urmă fiecare își spune părerea, nu mă interesează prea mult ce a spus. Mă concentrez pe mine și este normal ca, atunci când o jucătoare de pe locul 125 vine și aproape că te și bate, să ai astfel de comentarii, atâta vreme cât nu reușești să stai cu capul sus și să accepți că există posibilitatea ca o jucătoare de pe locul 150 să te bată. Dar va veni și vremea ei, atât pot să spun!", a spus Ruse pentru Eurosport.

Parcursul de la AO îi dă încredere lui Ruse

Gabriela Ruse a părăsit competiția de simplu cu capul sus, după ce a trecut de trei tururi de calificare și de prima manșă de la Australian Open și a mărturisit că parcursul ei de la Antipozi îi va da încredere în viitor. "Sincer, vorbind și cu antrenorul meu după ce s-a terminat meciul, nu știe nici el în momentul ăsta ce aș fi putut să fac mai bine... Într-adevăr am avut break în setul 3, ea a jucat foarte bine acolo, a fost foarte agresivă, i-au intrat mingile. Eu am servit apoi puțin mai slab, dar este normal. Totuși, am jucat 3 meciuri mai mult decât ea, în calificări, și asta și-a spus cuvântul, am resimțit oboseala în ultimele 2-3 game-uri.

Gabriela Ruse continuă la dublu

Sincer, am rămas cu o încredere foarte mare în mine, mi-am dat seama că pot să fiu una dintre cele mai bune jucătoare ale lumii dacă rămân sănătoasă. Sunt fericită și mulțumită de tot ceea ce mi se întâmplă în momentul de față", a mai spus Gabriela Ruse.

Românca a câștigat 120.000 de euro şi 110 puncte WTA, cu care a urcat 12 poziții în clasamentul WTA Live, pe 113. Ea continuă competiția în proba de dublu, alături de ucraineanca Marta Kostiuk.