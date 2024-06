French Open ne-a pus în fața unui scenariu încântător: cum se scrie istorie sub ochii noștri

Weekend-ul în care s-au dat trofeele la Roland Garros a confirmat două situații intens mediatizate pe tabloul masculin.

În primul rând, s-a văzut, în mod clar, că Rafael Nadal (38 de ani, 264 ATP) a avut ghinion la tragerea la sorți, când a fost pus să joace, încă din primul tur, cu neamțul Alexander Zverev (27 de ani, 4 ATP). Încă de atunci s-a spus că, dacă în calea ibericului ar fi ieșit altcineva, poate că n-ar fi câștigat trofeul, însă nici n-ar fi fost eliminat după primul meci. Iar faptul că Zverev a avansat până în ultimul act, unde l-a dus pe Carlos Alcaraz în cinci seturi, a confirmat această idee.

Finala masculină a întărit și un alt scenariu. Și anume faptul că asistăm la ascensiunea unui jucător capabil să se apropie de ce au însemnat Federer, Nadal și Djokovici pentru tenis. Pentru că, la doar 21 de ani, Alacaraz și-a trecut în palmares al treilea trofeu major, după cele de la US Open 2022 și Wimbledon 2023. Acest rezultat a avut mai multe conotații istorice.

*La 21 de ani și 35 de zile, Alcaraz a devenit al doilea cel mai tânăr sportiv din era Open (începută după 1968) cu trei Grand Slam-uri. Doar suedezul Björn Borg a fost mai tânăr (20 de ani și 27 de zile) când a cucerit primele sale trei trofee majore.

*Ceea ce îl deosebește pe Alcaraz de Borg e și un alt aspect. Primele Grand Slam-uri ale sudezului au venit la French Open (1974, 1975) și la Wimbledon (1976). Carlos, în schimb, e cel mai tânăr tenismen din era Open care face hattrick în trei întreceri diferite.

Având în vedere că, în continuarea sezonului, vom vedea turneele de la Wimbledon (1-14 iulie) și US Open (26 august – 8 septembrie), unde starul spaniol a câștigat deja trofee, sunt șanse bune ca Alcaraz să încheie această stagiune cu cinci Grand Slam-uri în palmaresul său! Mai ales că, aproape sigur, la Wimbledon vor lipsi Djokovici și Nadal, dornici să fie apți pentru Jocurile Olimpice (26 iulie – 11 august).

În aceste condiții, la conferința de după victoria de la French Open 2024, Alcaraz a fost întrebat, firește, dacă îndrăznește să se gândească la posibilitatea de a trece, cândva, peste Djokovici în ierarhia trofeelor de Grand Slam. De precizat că, în acest moment, sârbul are 24 de trofee majore, fiind urmat de Nadal (22 de Grand Slam-uri) și de Federer (20).

„Sper. Am vorbit cu Juan Carlos Ferrero (n.r. - antrenorul său) înainte de finală și m-a făcut să înțeleg cât de greu e să câștigi un Grand Slam. Nole are 24, e incredibil. Momentan, nu mă pot gândi la asta, trebuie să lucrez în continuare și vom vedea în viitor câte pot câștiga. Pentru moment, vreau să mă bucur că am câștigat al treilea titlu de Grand Slam“, a declarat Alcaraz, potrivit Eurosport.

Ibericul a dezvăluit și lecția primită, în acest an, la Roland Garros: „Am învățat că forța mentală câștigă meciurile. Nu e necesar să joc genial, nu trebuie să joc cel mai bun tenis de care sunt capabil, pot să câștig mult cu ajutorul capului. Dacă ești slab din punct de vedere mental, chiar dacă joci cel mai bun tenis din viața ta, probabil că nu vei învinge într-un turneu de Grand Slam. E testul pe care l-am trecut și sunt foarte mândru că am reușit să înving datorită forței mentale“, a adăugat Alcaraz.

French Open 2024, ultimele partide

Semifinale, feminin

Swiatek (1 WTA) – Gauff (3 WTA)

6-2, 6-4

Paolini (15 WTA) – Andreeva (38 WTA)

6-3, 6-1

Semifinale, masculin

Alcaraz (3 ATP) – Sinner (2 ATP)

2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3

Zverev (4 ATP) – Ruud (7 ATP)

2-6, 6-2, 6-4, 6-2

Finala feminină

Swiatek – Paolini

6-2, 6-1

Finala masculină

Alcaraz – Zverev

6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2

Premiile acordate la Roland Garros

*Turul I: 73.000 de euro

*Turul II: 110.000 de euro

*Turul III: 158.000 de euro

*Optimi: 250.000 de euro

*Sferturi: 415.000 de euro

*Semifinale: 650.000 de euro

*Accederea în finală: 1.200.000 de euro

*Câștigarea trofeului: 2.400.000 de euro