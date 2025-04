Fosta soție a lui Maradona face dezvăluiri noi: „Îl țineau captiv, îi era frică de tot”

Veronica Ojeda a arătat cu degetul către cadrele medicale care l-au supravegheat pe Diego Maradona în ultimele zile de viață.

Procesul din jurul morții lui Diego Maradona ține toată Argentina cu sufletul la gură. În fiecare săptămână apar noi detalii despre dispariția lui. Cel mai recent a fost dezvăluit de fosta soție, Veronica Ojeda, în cadrul procesului aflat în desfășurare cu privind moartea argentinianului.

Întreg personalul medical care l-a tratat este pe lista cu inculpați. „De fiecare dată când l-am văzut, mi-a cerut ajutor”, a spus Veronica în instanță. „Nu știam ce să fac. Îl țineau captiv, îi era frică de tot”, a declarat Veronica.

„Am auzit de la radio”

Aceasta este acuzația lansată de Ojeda, care a izbucnit în plâns în timp ce povestea detaliile: „Când am plecat mi-a spus să-l iau, îi era frică să nu rămână singur”. Fosta soție a reiterat că decizia de a-l interna acasă a fost luată de neurochirurgul Leopoldo Luque și de personalul său, apoi a explicat cum a aflat de moartea lui Diego: „Am auzit de la radio. Eram în mașină cu Dieguito, după ce un jurnalist m-a avertizat să merg la reședința lui. Când am ajuns, l-am găsit umflat la gură”.

Autopsia a stabilit că Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020 din pricina unui „edem pulmonar acut datorat insuficienței cardiace congestive acute și cardiomiopatie dilatativă”. O situație care s-ar fi înrăutățit pe parcursul mai multor zile, timp în care Diego nu a primit îngrijirile necesare.

Veronica Ojeda a depus mărturie la tribunalul din San Isidro, Argentina, pe 11 martie 2025. Șapte membri ai personalului său medical au fost acuzați de neglijență și vor fi judecați sub acuzația de omucidere.