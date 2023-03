Fosta iubită a lui Cosmin Achim, jucătorul care paria meciurile echipei sale, declarații despre patima fotbalistului

Cosmin Achim (27 de ani) este investigat de Departamentul de Integritate al FRF după ce ar fi pariat sume de bani pe mai multe meciuri din Liga 1, printre care și partidele echipelor sale, FC Voluntari și Petrolul.

Daniela Tatara, fosta iubită a lui Cosmin Achim, care a avut un rol important în descoperirea acestui caz care contravine total regulamentelor de fotbal, a povestit pentru gsp.ro cum a început relația cu jucătorul și care era patima acestuia.

„Am locuit în România până acum 11 ani. Am hotărât să părăsesc țara pentru că nu ni se oferă absolut nimic. Dețin niște afaceri aici, în Franța, în sistemul HoReCa. Am avut și alte societăți în România care s-au ocupat de transportul cerealelor, am fost director într-o sucursală Raiffeisen acum mai mulți ani. Eu și Cosmin Achim ne-am cunoscut prin rețelele de socializare.

El mi-a scris acum 4 ani de zile, dar nudau atenție, de obicei, acestor lucruri pe rețelele de socializare, pentru că nu ai de unde să știi cu cine vorbești. Ne-am cunoscut, apoi după o lună și jumătate am venit în România. Așa am început o relație oficială, o chestie asumată și în mediul online. Era o relație oficializată.

El este un băiat cu bun-simț, m-a respectat. Eu veneam în general o dată pe lună în România. Veneam mai des când aveam afacerea cu transporturi. Am vândut firma de transport și mi-am reluat naveta cu avionul în România”, și-a început Daniela discursul la GSP Live.

„Problemele lui au apărut din cauza jocurilor de noroc, cazinourilor. Cred că mi-am dat seama de problemele lui la 4-5 luni de când ne-am cunoscut. Nu eram în permanență cu el și le-am descoperit treptat, din cauza problemelor care s-au creat am intrat în cercul lui de prieteni și așa am ajuns să îl cunosc cu adevărat, să îi știu viciile, am descoperit dependența lui de jocurile de noroc. Eu nu am făcut parte din aceste cercuri de oameni și nu știam cum reacționează un om care are aceste probleme.

Am încercat să merg cu el la psiholog, ca el să nu ajungă într-o stare degradantă. Din păcate, nu am reușit. Mi-am dat seama în momentul în care noi am fost în Barcelona în primele luni. În fiecare seară îmi spunea să mergem la cazino. Eu habar nu aveam. Și eu am intrat în cazino, dar pentru a mă distra, nu a câștiga.

Am jucat și eu, am fost în La Vegas, Monaco, dar am jucat pentru distracție, nu pentru bani. El mă atrăgea mereu în locul acela și am început să am dubii.

Apoi ne-am întors la activitățile noastre normale, iar el a început să aibă probleme cu banii și mă întrebam cum de ajunge să nu aibă nciun ban. Nu juca sume foarte mari, 500-1.000 de euro. Jucam împreună. Blackjack, ruletă. Astea le-am făcut amândoi, nu îl acuz, dar de atunci mi-am dat seama de dependența lui”, a mai spus Daniela, fosta iubită a lui Cosmin Achim, fotbalistul care juca la pariuri.

„Îmi cerea cam 2.000-3.000 de euro”

„După 5-6 luni mi-a cerut cam 2.000-3.000 de euro. Spunea că are datorii către colegi, prieteni. El avea probleme astea de foarte mulți ani, nu de când m-a cunoscut. Datoriile se strâng, iar când ele depășesc nivelul salarial, intri în colaps.

«Luna această o să încasez salariu și mi-ar mai trebui 2.000-3.000, apoi la următorul salariu îți restitui banii», așa îmi spunea. Normal că nu i-am mai văzut. Am continuat să îl ajut pentru că simțeam că poate face ceva cu viitorul lui. Eu nu am pus accentul pe bani, am pus accentul pe viitorul și viața lui.

Chiar dacă banii sunt greu de recuperat, în situația în care este el astăzi. Noi am stabilit o sumă de comun acord, 50.000 de euro. Eu nu am stat să calculez, am stabilit de comun acord la această sumă”, a mai declarat Daniela la GSP Live.