FCSB, viitor decis după moartea lui Becali: Patronul a explicat la cine va ajunge clubul VIDEO

La FCSB, în acest moment, Faci Ce Spune Becali. Această politică a fost confirmată, în mod repetat, de latifundiarul din Pipera. Iar eșecul e garantat, în formula actuală, în condițiile în care formația din Berceni s-a „abonat“ la locul 2, cu o singură prezență în grupele europene din 2018 încoace. Mai mult, în întrecerea internă, una săracă și de o calitate groaznică, FCSB a luat ultimul titlu în 2015, deși a cheltuit mereu cei mai mulți bani.

Așadar, cu prezentul compromis de amatorismul impus de Gigi Becali, pentru FCSB rămâne speranța viitorului. Când, la un moment dat, poate scăpa de managementul defectuos al patronului actual. Potrivit gsp.ro, despre ce se va întâmpla cu FCSB după moartea sa a vorbit Becali, în fața jurnaliștilor.

Ce a spus Gigi Becali?

*Echipa nu o las moștenire. Când mor eu, la revedere! Nu las echipa familiei. Le-am întrebat «Vreți să nu apăreți în presă? Terminați cu FCSB». Ele (n.r. – cele trei fiice ale sale) nu vor să fie în presă, vor să fie liniștite.

*Echipa nu va dispărea. O ia Talpan (n.r. – Florin Talpan, juristul armatei). O iau Pițurcă și Tudorel Stoica (n.r. – fostul mare internațional). O iau Oprița (n.r. – Daniel Oprița, antrenor CSA Steaua) cu Balint (n.r. – Gabi Balint). Duckadam... Să facă ei.

*În România, o echipă de fotbal e un pericol pentru familia ta. Adică, falimentul familiei. Vrei să riști falimentul? Ia o echipă de fotbal și bagă-te în faliment. La mine, a fost un caz fericit. Dar nu sunt toți în faliment? Spune-mi unul care nu e. Fotbalul înseamnă faliment. Nu pot să-mi las fetele în risc de faliment.

*Am avut noroc că am intrat în Liga Campionilor, când eram în pușcărie. Că altfel se desființa. Am luat 25 de milioane de euro. În plus, l-am vândut pe Chiricheș pe 10 milioane, l-am dat pe Gardoș pe 6, pe Rusescu... Am luat 40-50 de milioane. Dar dacă nu, o desființam. Nu eram nebun să bag bani din pușcărie. Acum am 8 milioane de euro împrumutați către FCSB. Dacă nu-l vindeam pe Man (n.r. – Dennis Man transferat la Parma) pe 11 milioane, aveam 19 milioane. Era gata. La revedere. Ce, suntem tâmpiți?