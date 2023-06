EURO 2023 U21. Emil Săndoi, reacție după umilința cu Spania: „Cele mai proaste decizii”

România U21 a început cu stângul Euro 2023, turneu final de tineret pe care îl organizează împreună cu Georgia. ”Tricolorii mici” au fost umiliți de Spania U21 cu 3-0, un rezultat care nu spune totul despre jocul dureros alor noștri.

La finalul meciului, selecționerul Emil Săndoi a explicat ce l-a nemulțumit la jocul elevilor săi. „Ne doream și ne așteptam la mai mult. Sunt puțin îngrijorat. Parcă am dus lipsă de personalitate. La primele două goluri am avut mingea în posesie, ne-am grăbit nejustificat. Parcă nu am avut control. De asta sunt puțin îngrijorat. Spania e o superechipă, dar dacă eram mai atenți...”, a spus selecționerul după România U21 - Spania U21 0-3, meciul de debut al ”tricolorilor” la Euro 2023 U21.

„Din punct de vedere defensiv, ne-am organizat bine. Dar am luat golul de 1-0 pe un contraatac al nostru. Și la golul doi la fel, am avut mingea în posesie. Cred că a fost o presiune prea mare pe jucători. Sunt convins de asta. Poate a contat și că nu am avut meciuri oficiale. Îmi pare rău că a fost așa, îmi pare rău pentru jucători. A fost un duș rece.

Dar acum trebuie să ridicăm moralul jucătorilor. Dar această teamă pe care am avut-o... Când mingea era la unii jucători, parcă s-au luat cele mai proaste decizii .Au fost multe pase greșite. Sunt puțin nemulțumit. Am făcut greșeli copilărești. În unele momente trebuia să ne demonstrăm valoarea”, a declarat Emil Săndoi la TVR.

Clasamentul din grupa României

1. Spania 1 3-0 3

2. Ucraina 1 2-0 3

3. Croația 1 0-2 0

4. România 1 0-3 0