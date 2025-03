Emma Răducanu a renunțat la antrenorul Vlado Platenik. Motivul despărțirii

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu s-a despărţit de antrenorul Vlado Platenik, după două săptămâni de probă, conform agenţiei PA, citată de DPA.

Jucătoarea de origine română a colaborat cu tehnicianul slovac la Indian Wells la începutul lunii, dar Platenik nu mai era alături de Răducanu la debutul victorios al acesteia la turneului Miami Open, miercuri.

Cei doi s-au despărţit deoarece Răducanu a simţit că parteneriatul lor nu se îndrepta în direcţia potrivită, scrie Agerpres, care citează PA.

Emma Răducanu, care va începe să caute un nou antrenor, a părut să fie în formă în Florida şi a trecut fără probleme de adolescenta japoneză Sayaka Ishii, cu 6-2, 6-1, dar în turul secund o va întâlni pe americanca Emma Navarro, a opta favorită.

„Sunt mândră de felul în care am jucat”

Campioana din 2021 de la US Open a înregistrat prima sa victorie după ce s-a confruntat cu un hărţuitor, la Dubai Open, luna trecută.

„Sunt foarte mulţumită că am trecut de primul tur, nu e uşor să joci cu cineva în primul tur care e mai tânăr, periculos şi în formă (...). Sunt mândră de felul în care am jucat, nu mi-a fost uşor să intru în meci, dar cred că am avut o evoluţie bună”, a declarat Răducanu pentru Sky Sports.

Jucătoarea britanică de tenis a afirmat că următorul meci va fi unul ''foarte dificil''.

„Cred că va fi un meci în care ea este în formă mai bună, aşa că voi încerca să mă exprim cât mai bine şi să mă bat pentru fiecare punct. Este o persoană grozavă. Cred că este caldă şi vreau să îi spun 'bună', aşa că va fi dublu Emma de fiecare dată când vom juca'', a adăugat Răducanu.