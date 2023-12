Dinamo, „furată“ grosolan cu Sepsi: „Câinii“ strigă hoții. Verdictul specialiștilor în arbitraj VIDEO

Cum se schimbă vremurile! Cândva, Dinamo era spaima adversarilor, fiindcă, după cum a mărturisit Cristi Borcea peste ani, acesta „controla și vântul“ în fotbalul românesc. Traducerea acestei metafore: Dinamo avea o influență atât de mare în culise, încât își „toca“ rivalele mărunt și cu ajutorul arbitrilor. Astăzi, Dinamo e o formație muribundă, fără „dinți“ pe teren și victima greșelilor de arbitraj. Dovadă și ceea ce s-a întâmplat, luni, în meciul cu Sepsi, pierdut cu 1-2.

La debutul antrenorului croat, Željko Kopić (46 de ani), trupa din Ștefan cel Mare a continuat pe linia dezolantă a mandatului lui Burcă. De altfel, după doar 30 de minute, Sepsi avea deja 2-0, prima reușită a lui Ștefănescu fiind golul anului în România, după cum Adevărul a arătat aici. După pauză, Dinamo a preluat inițiativa, a marcat prin Gonçalo Gregório (51), dar apoi a cam pedalat în gol. Cu precizarea că la eșecul „câinilor“ au contribuit și două greșeli majore comise de centralul Radu Petrescu (41 de ani). Un mare gafeur, arbitrul bucureștean le-a refuzat oaspeților două penalty-uri! După meci, analizele arbitrajului, făcute în studiourile Digi Sport și Orange Sport, au confirmat că, într-adevăr, Dinamo a fost „furată“ grosolan. De aici, și reacția tăioasă a administratorului special, Andrei Nicolescu.

Ce s-a spus după Sepsi – Dinamo?

*Marius Avram (specialist arbitraj Digi Sport): Avem o fază controversată în suprafața de pedeapsă a lui Sepsi. Unul dintre jucătorii lui Dinamo este lovit cu brațul în față, cu cotul în cap. Din punctul meu de vedere, se impunea lovitură de pedeapsă. Nu Patriche vine în adversar, ci adversarul sare și vine cu brațul către capul lui. E lovitură de la 11 metri. Apoi, la a doua fază, intrarea este mai mult cu umărul, cu corpul. Pentru mine nu e clar, dau credit arbitrului, dar e o fază unde ar fi putut da ușor penalty și VAR i-ar fi confirmat decizia. E 50-50 aici. Nu văd o mișcare a brațului, ci a corpului. E o fază la mâna arbitrului, dar se putea da penalty.

*Constantin Zotta (specialist arbitraj Orange Sport): Mie mi se pare că Ninaj sare, dar cu braţul stâng îl loveşte în cap, în gât pe adversar, care este şi el în căutarea balonului. Mi se pare penalty (n.r. – pentru Dinamo). La a doua fază, eu cred că mai mult este penalty (n.r. – tot pentru Dinamo). Pare că are intenţie. Duce umărul nefiind preocupat de minge. Cu umărul ăla face ceva, nu e doar un prim-plan. E o oprire, iar umărul se duce în adversar. Singura chestie care mă face să spun că este penalty e faptul că, după fază, capul lui Ghezali se duce în spate, e lovit.

*Andrei Nicolescu (administrator special Dinamo): Mă frustrează domnii arbitri, îşi fac de râs meseria. Avem problemele noastre, dar nu se poate să avem două penalty-uri şi să nu se dea. E o ruşine. E singurul mesaj pe care îl transmit. Domnilor arbitri, Dinamo are sânge în instalaţie şi nu o să retrogradeze, deşi voi vreţi asta. Nu se poate aşa ceva. Noi am primit doar un penalty. Avem peste zece faze controversate în care noi suntem loviţi, mereu arbitrajul e împotriva noastră. Suferim, dar daţi-ne ce ni se cuvine. Domnilor arbitri, e meseria voastră şi trebuie să o respectaţi. Primul penalty e indubitabil. Am mai spus, e un trend în care suntem luaţi la «şi alţii». Analizaţi cu aceeaşi rigoare, cu aceeaşi competenţă. Nu trataţi unele echipe într-un fel, iar pe noi la «şi alţii». Nu ma pot. Mă simt... Îmi stă aici (n.r. în gât). Nu face bine competiţiei. E foarte frustrant, pentru noi ,pentru jucători, pentru suporteri şi pentru toată comunitatea care se uită la fotbal. Avem de reglat nişte chestii. Am greşit la goluri. Nu vrem decât să primim ce e al nostru.

Superliga 2023-2024, etapa a 18-a

Vineri

Voluntari – Petrolul 0-0

Poli Iași – Farul 2-3

Sâmbătă

UTA – Hermannstadt 2-0

Botoșani – Rapid 0-0

Universitatea Craiova – CFR 1-0

Duminică

Universitatea Cluj - FCU Craiova 1948 2-1

FCSB – Oțelul Galați 0-2

Luni

Sepsi – Dinamo 2-1

Clasament

1. FCSB 18 11 4 3 31-18 37

2. CFR Cluj 18 9 5 4 31-18 32

3. Universitatea Craiova 18 9 5 4 26-17 32

4. Rapid 18 8 7 3 33-20 31

5. Petrolul 18 5 11 2 21-17 26

6. Universitatea Cluj 18 6 8 4 27-26 26

7. Hermannstadt 18 5 10 3 24-18 25

8. Farul Constanța 18 7 4 7 27-30 25

9. Oțelul Galați 18 4 11 3 19-17 23

10. Sepsi 18 6 5 7 21-21 23

11. UTA 18 5 7 6 21-25 22

12. Voluntari 18 5 6 7 24-31 21

13. Poli Iași 18 4 7 7 21-26 19

14. FC U Craiova 1948 18 5 3 10 28-33 18

15. Dinamo 18 2 4 12 10-30 10

16. Botoșani 18 0 9 9 18-35 9

