David Popovici e sigur: „Recordul mondial va cădea în curând! Tot eu îl voi doborî“

Abia întors de la Europenele de seniori de la Roma, superînotătorul David Popovici a și plecat spre Peru, pentru a participa la Mondialele de Juniori de la Lima. În cele câteva zile în care a poposit în țară, David a mers la Brașov. L-am găsit – unde altundeva – în bazinul de înot. Între antrenamente, el a răspuns la câteva întrebări, povestind pentru prima dată cum a trăit cursele magnifice de la Roma, cum a simțit uralele publicului, cum a sărbătorit succesul cu pizza, dar și ce urmează pentru el.

Dublul campion european a trăit momente unice la Roma, la fel ca o țară întreagă, alături de el. „Sună foarte bine, David Popovici, cel mai rapid înotător din istorie. Sună ca un titlu bine-meritat și sună exact ca obiectivul pentru care am muncit atât de mulți ani la rând. A fost foarte frumos la Roma, la fel cum a fost și anul trecut. Aveam amintiri foarte frumoase de acolo și mi-a făcut mare plăcere să mă întorc și să concurez cu tribunele pline. A fost exact ce trebuie pentru a duce sportivul – în cazul acesta pe mine – la un nivel foarte înalt”, a deschis discuția Popovici, care s-a arătat apoi încântat de mesajul primit de la legenda natației mondiale, americanul Michael Phelps: „Cel mai frumos mesaj pe care l-am primit a fost de la Phelps. A pus la el pe story, pe Instagram, că sunt rapid. De mic copil îmi doream să afle cineva ca Michael Phelps de mine”.

David știe că recordul mondial de la 100 de metri nu va rezista mult! „Recordul de la 100 de metri a însemnat foarte mult, îmi doresc de când mă știu să devin cel mai rapid din istorie. Nu exclud varianta de a-l bate eu în viitor. Fix recordul acesta nu va rezista foarte mult, eu voi fi cel care îl va doborî”, spune apăsat tânărul de nici 18 ani, care a sărbătorit reușitele de la Roma cu multă pizza: „Am comandat pizza la hotel, am pus masa de masaj pe hol și am întins pizzele pe masă, am băut apă, suc și cam asta a fost. Am fost eu și echipa mea, alături de părinții mei”.

Roma, amore mio!

David a avut o vară fabuloasă din punct de vedere profesional, care încă nu s-a terminat. Minunea natației mondiale a câștigat tot ce se putea la cele trei mari competiții europene și mondiale la care a participat, Campionatele Mondiale de Seniori de la Budapesta, Europeanul de juniori de la Otopeni și Europeanul de seniori de la Roma. Dintre toate aceste competiții, David recunoaște că performanțele obținute în capitala Italiei sunt în sufletul lui.

„La Roma am reușit și cel mai impresionant rezultat, am devenit cel mai rapid înotător din istorie. Cel mai mult m-au emoționat recordul meu mondial și cum m-am simțit imediat după ce am reușit această performanță. Când ieșeam din apă, când mă aplauda absolut toată tribuna, lumea era în delir, a fost foarte emoționant și unic”.

„Sunt un antrenor fericit!“

Adrian Rădulescu, antrenorul care nu se dezlipește de David Popovici în timpul pregătirilor, e alături de înotător de la 9 ani. Performanțele sportivului sunt pe placul antenorului său: „Sunt rodul unui proces îndelungat, care sper să continue și în următorii ani. După Campionatul Mondial de la Budapesta ne-am pus în cap și cvadrupla dublă, adică să câștigi medaliile de aur la 100 și la 200 în două competiții continentale de juniori și seniori și două competiții mondiale de juniori și seniori. Eu am oportunitatea să îl văd în fiecare zi la bazin, am oportunitatea să îl văd înotând exact cât trebuie la acest nivel. Sunt un antrenor fericit”.

Va concura la Mondialul de juniori de la Lima

David nu apucă să-și tragă sufletul după Europeanul de la Roma. El a zburat spre Peru, la Lima, unde va participa la Campionatele Mondiale de juniori, care vor avea loc între 30 august și 4 septembrie. „Acolo suntem cu opt ore în urmă, voi încerca să mă adaptez cât mai repede, să dorm, e prima oară când călătorim în America de Sud și va fi foarte diferit față de ceea ce știm, dar o să ne distrăm, așa cum facem de fiecare dată la toate concursurile”.

Fără internet și rețele de socializare

Deși toți adolescenții de vârsta lui „rup” Facebook-ul în două, David gestionează extraordinar succesul și interesul oamenilor pentru el. Nimic și nimeni nu îl abat de la drumul său: de a fi cel mai bun înotător din lume! Tânărul de nici 18 ani a luat pauză de la rețelele de socializare. „În timpul competiției nu am stat absolut deloc pe internet, nu am citit nimic despre mine sau ce își doreau alții pentru mine. După ce am terminat, m-am mai uitat puțin, dar nu am acordat atenție”.

Mai putea lua o medalie, dar s-a oprit

La Europeanul de la Roma, David Popovici a concurat în premieră în proba de 400 de metri liber, a ajuns în finală, unde avea mari șanse la o nouă medalie europeană, însă a ales să renunțe la cursă. „Împreună cu antrenorul am luat decizia de a mă retrage. A fost puțin prea mult stres și au fost prea multe curse una după alta. La 400 de metri nu aveam un obiectiv clar, nu am avut un obiectiv de medalie, singurul lucru pe care mi l-am dorit a fost să văd cum mă raportez la această probă într-o competiție importantă. Decizia a fost o alegere înțeleaptă tocmai pentru a-mi conserva energia pentru următoarea competiție”, a încheiat marele campion.