Darius Râpă este vicecampion mondial la escaladă, o premieră istorică pentru România

Sportivul român în vârstă de 18 ani, Darius Râpă, a obținut prima medalie din istoria României într-o finală de Campionat Mondial de Escaladă.

În a doua zi a Campionatului Mondial de Escaladă din Guyiang, China, Darius Râpă s-a luptat alături de alți 7 cățărători calificați în Finala de Lead, categoria juniori (U20). Din 58 de sportivi 28 au ajuns în semifinale, iar dintre aceștia doar 8 au ajuns în marea finală. Darius Râpă a terminat semifinalele pe locul 1.

El a avut la dispoziție 6 minute să termine traseul, iar la ultimele prize, cu aproximativ 1 minut și jumătate înainte de terminarea timpului, a căzut. Cu toate acestea, Darius Râpă a fost la doar 5 prize distanță de locul 1 (43+), obținut de japonezul Yusuke Sugimoto. Medalia de bronz i-a revenit lui Shion Omata, fostul loc 3 mondial la seniori în 2023.

„Am luptat cot la cot tot concursul cu cei 3 japonezi, care sunt cunoscuți ca fiind parte din cea mai bună echipă de escaladă sportivă din lume. Tot concursul am reușit să fiu primul european, în calificări, semifinală și finală, constanță pe care nu am mai avut-o până acum. Fiecare rundă este o competiție separată și total diferită. Am reușit să performez sub presiune după ce am fost într-o poziție dominantă de la început, să îmi păstrez calmul pe parcursul semifinalei, care până în momentul de față a fost cea mai mare luptă pe care am avut-o vreodată, reușind să trec mai departe în finală, care era deja un mare obiectiv îndeplinit. Iar eu cred cu adevărat că, odată ajuns în finală, oricine poate să câștige. Mi-am dorit această medalie atât de mult, ani la rând am simțit că sunt atât de aproape și în același timp atât de departe de ea. Mă bucur că a venit la timpul potrivit. Este cea mai mare realizare a mea”, a spus Darius după ce a devenit vicecampion mondial.

În 2021, la doar 15 ani, Darius Râpă devenea primul român care a făcut singurul traseu de dificultate 9A din România, la Cascada Vânturătoarea, de la Băile Herculane. Anul trecut a confirmat gradul cățărând încă un traseu 9A în Siurana, Spania.