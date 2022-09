Dan Petrescu rezistă la CFR. S-a dat lovit pentru a evita discuția decisivă cu patronul

Discuția programată pentru ziua de marți de Neluțu Varga cu antrenorul Dan Petrescu despre viitorul ultimului la CFR Cluj a fost amânată pentru o dată care nu a fost precizată încă. Tehnicianul din Gruia a motivat că nu se simte bine și ar fi în pericol să aibă COVID-19. În plus, antrenorul pe care finanțatorul l-a contactat, Cosmin Contra, ar fi cerut salariul în avans, situație de care Varga nici nu vrea să audă.

Cu insolvența care bate la ușă, patronul campioanei a răbufnit la adresa lui Dan Petrescu: „Deocamdată suntem pe minus cu zeci de milioane, nu cu două. Se joacă foarte urât, s-a pierdut cu echipe foarte slabe. Eu nu i-am redus lui bugetul (n.r. - lui Dan Petrescu), am redus greșelile pe care le-a făcut el. A adus jucători de proastă calitate, pe care îi plăteam cu 40.000-50.000 de euro pe lună. Despre asta vorbim, despre Chipciu, Alibec și mulți alții (n.r. - Alibec a fost adus de fostul antrenor, Marius Șumudică).

Tot ce mi-a cerut i-am dat, n-are ce să-mi spună, că nu i-am făcut poftele. Să nu vină să-mi povestească faptul că el a jucat, dar arbitrii l-au furat. Asta e o vrăjeală. Mai sunt și jucători care se plâng. Eu nu l-am dat afară, nici nu m-am gândit la asta. Va fi o discuție decentă. Nu e cazul de divorț. Nu pot să vă spun așa, pentru că nu am făcut un calcul la virgulă, dar cert e că nu și-a acoperit bugetul.

Deocamdată, sunt pe minus, pe minus cu zeci de milioane. Nu cu un milion, două. El nu mi-a făcut nicio bucurie! Mai mult de faptul că a luat titlul și atât“, a declarat Neluțu Varga la PRO TV. „La noi, și când luam titlul era pagubă. Dacă dorește să plece, să renunțe la clauza pe care o are. Aștept campionatul și accederea în primăvara europeană!”, a adăugat acesta.

”Bursucul” nu vrea să renunțe la clauza de 400.000 de euro

De partea cealaltă, Dan Petrescu nu vrea să renunțe în ruptul capului la clauza de 400.000 de euro pe care o are în contract, în caz de rupere unilaterală.

După partida cu FC Argeș, câștigată la limită grație golului înscris de Camora în minutul 62, „Bursucul“ a vorbit despre plecarea sa de la Cluj. Antrenorul campioanei nu a vrut inițial să deschidă acest subiect, însă a confirmat că urmează să aibă loc o discuție cu patronul echipei, Ioan Varga. „Nu răspund nimic, nu mă interesează. E părerea lui. Eu nu pot să vorbesc decât despre meciul cu Argeș.

Posibil să am o discuție, mâine sau poimâine, să vedem programul. Nu vorbesc despre acest subiect“, a spus Dan Petrescu, care a continuat: „Dacă-s antrenorul lui CFR și mai am doi ani contract, ce să fie? Cum să renunț la clauză? Care e motivul? Antrenorii dinaintea mea au renunțat? Ei trebuie să știe că eu, dacă-s antrenor, sunt antrenor. În toată lumea există contracte. Am un contract, trebuie respectat. Eu nu vreau să comentez ce spune dânsul. Eu vorbesc despre mine și despre echipă“.

Contra a cerut salariul în avans

Chiar dacă are soluția Alin Minteoan la îndemână, în cazul în care Dan Petrescu părăsește până la urmă echipa, Nelu Varga a negociat cu fostul selecționer Cosmin Contra. Însă acesta, potrivit gsp.ro, a cerut salariul în avans, având în vedere că s-a fript cu Dinamo și că CFR-ul e la limita insolvenței. Însă negocierile au fost deocamdată întrerupte, Varga neacceptând această variantă.

Discuția lămuritoare cu Dan Petrescu, programată pentru marți, a fost amânată după ce antrenorul a anunțat că nu se simte bine. „Urma să am o întâlnire la București cu Dan Petrescu. Însă am fost sunat de Dan, iar el mi-a spus că este foarte răcit, posibil să aibă COVID, iar eu i-am zis că dacă are simptome de COVID, atunci nu e cazul să ne mai vedem deoarece nu vreau să risc nimic.

Știți foarte bine ce probleme de sănătate am avut eu și nu vreau să risc absolut nimic. Am amânat întâlnirea, iar o decizie finală nu o pot lua până nu mă văd cu Dan Petrescu. Eu vreau un raport și o analiză clară de la el cu privire la aceste rezultate proaste din ultimul timp. Îl consider și pe Contra un antrenor foarte bun, dar vreau să știți că nu am avut nicio discuție cu el. Până nu voi discuta clar cu Dan Petrescu, nu vă pot anunța nimic“, a spus Varga pentru „ProSport“.

Când s-a produs ruptura

Președintele CFR-ului, Cristi Balaj, a dezvăluit că relația dintre Varga și Dan Petrescu s-a deteriorat după meciul cu Ballkani, din Conference League, când CFR a egalat la ultima fază. „Dan Petrescu a avut suportul conducerii și CFR Cluj a dat dovadă de înțelepciune. Obiectivul era calificarea în grupele Champions League sau Europa League. După evenimentul Pyunik (n.r. - eliminarea din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor), singurul lucru care mai putea fi realizat a fost calificarea în Conference League, care s-a și întâmplat.

Relația s-a tensionat și prin reacția suporterilor după meciul din Kosovo. Am jucat slab acolo. Meciul împotriva celor de la Ballkani, chiar dacă e o echipă bună, care cu greu a pierdut în fața celor de la Slavia, jocul nu a fost pe placul nimănui. Nici pe al jucătorilor, nici pe al staffului tehnic. Supărarea nu a fost doar a suporterilor, a fost și a noastră“, a explicat Balaj la Digi Sport.