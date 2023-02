Dan Petrescu își laudă „fantasticii”. Reacțiile clujenilor după eliminarea din Conference League

Dan Petrescu s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi, după eliminarea lui CFR Cluj din Conference League, după o dublă cu Lazio în urma căreia echipa sa a fost eliminată din Conference League: 0-1 în tur și 0-0 în Ardeal.

”Am avut câteva ocazii mari. Dacă nu marchezi, nu câștigi. Nu am ce să le reproșez. Au fost fantastici. Băieții au creat două ocazii mari. Când ratezi singur cu portarul, nu e ușor. Nu am norocul să-l antrenz prea mult (n.r Krasniqi). Cred că în 2-3 luni va pleca. Dacă marca două goluri pleca azi.

Immobile e golgheter de 15 ani. Krasniqi s-a demoralizat puțin. Ar fi fost o victoria fantastică pentru noi. Cred că am făcut o figură frumoasă în seara asta. Lazio e o echipă care cred că va câștiga competiția. A jucat aceeași echipă care a jucat la Salernitana. Știam jocul lor. Am stat bine în teren.

La început de meci nu eram așa convins. După prima repriză credeam că vom câștiga. Îmi pare rău că nu am câștigat. Eu tot timpul am pus clubul înaintea intereselor mele. Pentru mine e o onoare să joc contra lui Sarri. E un antrenor mare” a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

Fundașul Cristi Manea crede că el și colegii săi puteau obține mai mult: ”La acea fază a lui Krasniqi, am văzut mingea în poartă. Era incredibil dacă marcam. Mister ne-a spus că putem face pressing și că așa le putem lua mingea. Acest meci ne-a dat speranțe pentru viitor. dacă vom juca așa și în campionat, va fi greu pentru adversarii noștri.

Am rămas cu multe lucruri pozitive din acest meci, mai ales că am jucat cu o echipă foarte bună, care are în componență jucătopri remarcabili”, a spus Cristi Manea.

Camora: Am ieșit cu capul sus

Și căpitanul Mario Camora s-a arătat mulțumit de joc, deși s-a pierdut calificarea: "S-a făcut un meci bun, părerea mea, echipa a avut atitudine foarte bună. Dacă dădeam gol în prima repriză, putea fi alt meci. Dar, per total, eu zic că echipa a făcut un meci bun. Noi am avut încredere până la final, am încercat toți să dam gol.

Dar să nu uităm cu cine am jucat. Eu zic că am ieșit cu capul sus și acum ne concentrăm pe campionat. E păcat, dar nu avem ce să facem. Noi, acasă, jucăm mai bine de obicei. Le mulțumim și suporterilor, a fost un stadion plin. Ne ajută foarte mult. Păcat, echipa a dat totul", a spus Camora.

Analistul Ilie Dumitrescu a punctat la Digi Sport Special: "Mie mi-a plăcut foarte mult cum a arătat CFR, la modul că a pus probleme pe faza ofensivă. Sistemul ăsta 4-4-2 a reușit să pună presiune pe adversar cu cele două vârfuri. S-a evitat jocul direct, am câștigat foarte mult pe mingea a doua.

A fost și o ocazie importantă a lui Krasniqi în prima repriză. Acolo cred că a fost un moment în care cred că puteam fructifica și să dăm consistență la acea fază. Krasniqi n-a interpretat rău faza, dar când îți pui mingea pe piciorul mai puțin bun...

Asta a făcut ca mingea să se ducă pe lângă poartă. A mai fost o situație cu Kolinger. Am fost în joc și am avut și o organizare bună de joc. Am pus probleme”.