Dan Petrescu fascinează după CFR – FCSB: Declarația și gestul cu care a ieșit în evidență VIDEO

Dan Petrescu e, la ora actuală, cel mai bun antrenor din Superliga românească, deși CFR Cluj e pe 2, după trei etape din play-off. Per total însă, în ultimii ani, formația din Gruia, condusă de fostul internațional, a „confiscat“ titlul în România. Și a avut și cele mai bune rezultate internaționale, așa că meritele lui „Super Dan“ la aceste performanțe sunt incontestabile.

Ce îl strică însă pe tehnicianul CFR-ului e abilitatea sa fantastică de a găsi scuze! La văicăreală, Dan Petrescu e, de asemenea, imbatabil în România! A dovedit asta, atât înainte de CFR Cluj – FCSB, după cum Adevărul a arătat aici, cât și după meci.

Venit la interviu, fostul internațional s-a legat de... distanța la care a fost așezată „zidul“ CFR-ului de arbitrul Radu Petrescu, la faza care a precedat golul de 1-1, înscris de Florinel Coman! „Zidul a fost cam la 12 metri, dar nu mai contează“, a spus Petrescu, legându-se de vreo 2 metri în plus, în viziunea sa!

„Asta era! Liniile (n.r. - de ofsaid) le contestase deja... Las-o încolo, am ajuns să comentăm de zid... n-ai cum, linia e nu știu cum, zidul nu știu cum“, a reacționat Basarab Panduru, în studioul Orange Sport, după ce a auzit declarația dată de „Super Dan“.

Și nu doar această afirmația a antrenorului a fost amuzantă. La ultima fază a partidei CFR – FCSB, când oaspeții au scăpat pe un contraatac extrem de periculos, Dan Petrescu, pur și simplu, a căzut din picioare pe margine, crezând că echipa sa va lua gol. Din fericire pentru el, FCSB a ratat șansa de a face 2-1.

„Am căzut în genunchi. Am zis că luăm gol, din nou, pe final, cum am mai luat de la FCSB, de la Edjouma. Ce să fac? Astea sunt reacţiile de pe bancă. Nu contează vârsta, echipa sau meciul. Aşa îmi dau eu viaţa tot timpul. Aşa voi face tot timpul. Asta e realitatea“, a spus Petrescu despre reacția sa simpatică de la ultima fază.

Play-off, etapa a III-a

Sâmbătă: Farul – CS U Craiova 3-2

Duminică: CFR Cluj – FCSB 1-1

Luni: Sepsi – Rapid 20.30

Clasament

1. Farul Constanța 39 de puncte

2. CFR Cluj 35p*

3. FCSB 34p*

4. CSU Craiova 29p

5. Rapid 28p

6. Sepsi 21p

*Cu rotunjirea punctelor în sus.