Dan Petrescu: „Am bagajele făcute”. Antrenorul de la CFR Cluj, afectat de rezultatele slabe din ultima perioadă

Dan Petrescu, antrenorul campioanei României, nu exclude o plecare de la CFR Cluj după evoluțiile neconvingătoare ale echipei în ultima vreme.

"Nu cred că e un antrenor fără presiune. Tot timpul sunt sub presiune, şi când câştig şi când pierd. Am mereu bagajul făcut. Trebuie să schimbăm în primul 11. Nu e uman să joace la 2 zile. Nu înţeleg de ce s-a pus meciul (n.r. de duminică cu FC Argeș) la ora 17:00. Am jucat la ora 21.00 când erau -11 grade.

Mi s-a părut că la Roma era o lipsă de curaj, mă aşteptam să fie mai curajoşi, chiar dacă adversarul era de alt nivel. Cu Farul, FC Argeş a făcut un meci extraordinar. Au atitudine foarte bună.

În acest sezon, la CFR sunt 15 jucători noi, e foarte greu. Niciun antrenor din lume… vedeţi la Chelsea, au venit atâţia jucători noi, nici antrenorul nu ştie ce să mai facă. La Liverpool sunt jucători vechi, şi tot nu merge, şi Klopp nu ştie în ce parte să o ia, sunt momente şi momente.

A pierdut ultimele trei partide

N-am vorbit cu patronul. Ştie că sunt aici să fac lucruri, ei trebuie să îşi facă treaba lor. N-am primit niciun mesaj, au mai fost momente din astea la CFR Cluj”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă premergătoare meciului dintre CFR Cluj și FC Argeș.

Trupa din Gruia a pierdut două partide la rând în Liga 1, 0-1, cu FCSB, și 0-2, cu Universitatea Craiova. Nici în Conference League nu a făcut o figură frumoasă, pierzând după un meci slab în prima manșă a ”play-off-ului” contra lui Lazio (0-1). Returul contra italienilor are loc joi, de la ora 19.45.