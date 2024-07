Culoarea părului fotbalistului Andrei Rațiu, subiect de ironii între celebrii Gary Lineker și Alan Shearer

Echipa de fotbal a României a fost o apariție plină de culoare și la propriu și la figurat la EURO 2024. Iar părul vopsit în albastru al fotbalistului Andrei Rațiu, unul dintre cei mai în formă jucători români, a stârnit multe comentarii, inclusiv din partea legendelor Gary Lineker și Alan Shearer.

După cum scriu jurnaliștii britanici de la Daily Mail, în ziua meciului România-Olanda, Gary Lineker și Alan Shearer, de altfel buni prieteni, s-au ironizat reciproc, totul pornind după ce au analizat culoarea părului fotbalistului român Andrei Rațiu, unul dintre cei mai buni jucători ai echipei noastre, așa cum au recunoscut și cele două staruri.

Referindu-se la părul de un albastru puternic al lui Andrei Rațiu, Alan Shearer, fostul mare jucător al Angliei și al echipei Newcastle, i-a spus ironic lui Lineker: ”Părul albastru al lui Rațiu e diferit ca nuanță de al tău, nu-i așa?”.Și asta deoarece Lineker are părul grizonant.

Iar replica lui Gary Lineker către Shearer nu a întârziat să apară: ”Alan, nu am răspuns la întrebarea ta. Măcar eu am păr de spălat”. Ironia lui Lineker a fost legată de faptul că Alan Shearer are chelie.

Și, dincolo de ironiile referitoare la podoaba capilară sau la lipsa ei, atât Gary Lineker, cât și Alan Shearer au apreciat în mod unanim evoluția echipei României.

La EURO 2024, Andrei Rațiu a fost titular în toate cele patru meciuri, având un excelent procent de acuratețe a paselor, de 86%. Și tot Andrei Rațiu este unul dintre cei mai rapizi jucători de la EURO 2024, cu o viteză medie de 33,68 kilometri/oră, conform statisticilor furnizate de către UEFA.

Unul dintre cei mai buni jucători din istoria Angliei, Gary Lineker a marcat 48 de goluri în 80 de partide pentru naționala Albionului și nu a primit vreun cartonaș galben sau roșu în întreaga sa carieră, sportivitatea sa exemplară fiind recompensată și de FIFA în 1990, cu premiul Fair-Play.

Gary Lineker a fost golgheterul Campionatului Mondial Mexic 1986 și este jucătorul cu cele mai multe goluri la Campionatele Mondiale pentru naționala Angliei, nu mai puțin de 10.

Alan Shearer deține recordul de goluri în Premier League, cu nu mai puțin de 260 de reușite în perioada 1992-2006. Pentru echipa Angliei, Shearer a marcat 30 de goluri în 63 de meciuri.