Generația de suflet are viitor: Andrei Rațiu și-a sărutat bebelușul în fața zecilor de mii de fani. „O fotografie cât 1.000 de cuvinte”

Bucurie fără margini, miercuri, pe stadionul din Frankfurt, acolo unde România a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida cu Slovacia și s-a calificat, de pe primul loc în grupă, în optimile Campionatului European de Fotbal. Andrei Rațiu, unul dintre jucătorii de bază ai naționalei României, și-a sărutat bebelușul în fața zecilor de mii de fani de pe stadion.

Așadar, România are viitor. Are o echipă de fotbal care este pe cale să devină mare, formată din oameni devotați, profesioniști și familiști. România are o „generație de suflet”, așa cum a fost numită chiar de antrenorul ei Edi Iordănescu. Unul dintre cei mai în formă jucători, Andrei Rațiu, a venit la finalul meciului ca să se bucure alături de familia sa.

Imaginea face cât o mie de cuvinte, au scris cei de pe pagina de Facebook a naționalei.

„Se spune că o fotografie valorează cât 1000 de cuvinte. Totuși, cum ai descrie această poză în trei cuvinte!”.

Iar românii au publicat numeroase comentarii

„Dacă el este generația de suflet... Ceilalți au fost de aur... Care urmează, copiii lor, vor fi generație cu inima de diamant”, a spus un fan.

„Iubire, speranță, viitor! Felicitări, România”, a transmis o altă persoană.

„Viitorul sună bine”, a scris un alt fan.

„Un tată fericit”, a mai scris un suporter.

„Dragoste, devotament și talent. Omul ăsta a dat tot ce e mai bun din el, pune suflet. Dumnezeu să îți binecuvânteze familia”, a mai scris un român.

Andrei Rațiu a fost unul dintre cei mai buni tricolori la meciurile de la Campionatul European de Fotbal din Germania.

Fundașul dreapta de la Rayo Vallecano a atras atenția unor cluburi importante din lume.

Jurnaliștii străini îl laudă pentru prestațiile sale și dezvăluie faptul că românul este pe lista unor echipe precum Brighton și Genoa.