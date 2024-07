Cu girul lui Erdogan, fanii turci au făcut semnul extremist al „Lupilor gri”, pentru care Demiral a fost suspendat

Fundașul Merih Demiral a stârnit un adevărat scandal la Euro 2024 după ce a celebrat un gol în partida cu Austria cu salutul „lupilor gri”, specific unei organizații de extremă dreapta. El a fost suspendat de UEFA pentru două partide, stârnind furia suporterilor Semilunei.

Fanii prezenți pe stadionul din Berlin la meciul cu Olanda (1-2), din sferturile de finală au vrut să-și arate susținerea față de jucător și au repetat gestul făcut de fundașul de 26 de ani în partida cu Austria. În tribunele arenei s-a aflat și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care și-a anulat o vizită oficială în Azerbaidjan pentru a fi prezent la la meci. „Vine special ca să-l susțină pe Demiral”, a scris agenția germană de presă DPA.

Scandal și la nivel diplomatic între Germania și Turcia

Asta după ce, la nivel diplomatic, s-au înregistrat mai multe fricțiuni. Ministerul de Externe german l-a convocat pe ambasadorul Turciei la Berlin, iar în replică, Ministerul de Externe de la Ankara a procedat la fel cu ambasadorul Germaniei în Turcia.

Pentru Ergodan, semnul făcut de fanii turci nu a fost deranjant, chiar dacă acesta este interzis în anumite țări occidentale. Partidul ultranaționalist MHP este aliatul AKP al președintelui. „Lupii gri” susțin așa-numitul imperiu Turan, care include toate regiunile din lume în care trăiesc etnici turci și se întinde din Balcani până în China.

Suspendarea primită de la UEFA de Merih Demiral nu l-a determinat pe acesta să-și pună cenușă în cap. „Modul în care am sărbătorit are de-a face cu identitatea mea turcească. Am văzut oameni pe stadion făcând acest gest”, a declarat acesta după înfrângerea cu Olanda.