Cristina Neagu, la ultimul meci din carieră: „Nu vreau să fie neapărat o despărțire sau un adio”

Handbalista Cristina Neagu a afirmat, luni, într-o conferință de presă, că își dorește ca pe 8 iunie, meciul său de retragere din activitatea competițională, care va avea loc la Sala Polivalentă din București, să nu fie perceput ca pe un mesaj de adio, ci ca pe o sărbătoare a sportului.

„Nu știu dacă a trecut repede sau nu timpul, dar spun eu că a trecut cu folos pentru mine. Și uite că am ajuns în fața încheierii cel mai important capitol din viața mea, handbalul, după 25 de ani, cu mingea în mână după atâtea mii și mii de ore de antrenament, după sute de mii de meciuri, a venit timpul să spun și eu stop. Pe 8 iunie nu vreau să fie neapărat o despărțire sau un adio, din contră, vreau să fie o sărbătoare, să mă bucur împreună cu fostele mele colege, să sărbătorim alături de fani.

O să fie o zi specială, care cu siguranță îmi va rămâne în suflet pentru totdeauna. Sincer, nu știu cum o să mă simt în momentul ăla. Mă tot gândesc la asta, dar probabil că în ziua respectivă o să fiu copleșită de emoții. Încerc să mă concentrez în continuare pe ce mai am de făcut. Mai am patru meciuri oficiale de jucat, iar pe 8 iunie ne dorim să fie o sărbătoare a handbalului, să ne bucurăm împreună cu fanii”, a declarat Neagu.

Ea a precizat că în momentul de față nu vede o carieră în sport după retragere, precizând că își dorește să nu mai aibă un program fix: „Nu văd pentru mine o carieră în sport în momentul de față, o continuare în sport, dar poate după o pauză, când o să mă mai liniștesc puțin, o să mă refac și o să vin cu energie nouă, o să mă răzgândesc. Acum îmi doresc efectiv să fac lucrurile simple. Să pot să stau și eu liniștită, să nu am un program. Să fac eu programul fix cum îmi doresc zi de zi.

Eu sunt un om foarte simplu în esență. Și pur și simplu îmi doresc să pot să fac și lucrurile pe care le fac oamenii în general. Nimic special. O să mă plictisesc, probabil, la un moment dat, după care o să văd, o să caut adrenalină, cu siguranță. Că am avut adrenalina atâția ani de zile”.

Cristina Neagu regretă și acum semifinala pierdută cu Norvegia de la Campionatul Mondial din 2015, când România ar fi avut șansa să câștige titlul suprem.

„Probabil că cele mai frumoase momente ale carierei mele au fost momentele în care am câștigat medalii cu echipa națională, am câștigat trofeul Ligii Campionilor. Dar pe lângă asta aș menționa momentele astea din vestiar, până la antrenament, lucrurile care nu se văd și care îți rămân acolo în amintire. Cele mai grele sunt destule și acestea. Aș putea să menționez cel mai recent moment, în care am pierdut calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor, dar am așteptat momente și la echipa națională, în care nu ne-am calificat la Olimpiadă sau am pierdut o semifinală și n-am câștigat (meciul) pentru aur și am câștigat (meciul) pentru bronz. Cred că am trăit multe momente frumoase și multe momente grele și dezamăgiri, dar, până la urmă, lucrurile astea fac parte din sport, din viață, toate lucrurile astea m-au făcut omul care sunt astăzi și nu am nicio legătură. Aș schimba semifinala Campionatului Mondial din 2015 pe care am pierdut-o în prelungire împotriva Norvegiei pentru că sunt convinsă că am fi ieșit campioane mondiale. Eram, cred eu, cea mai bună echipă în momentul ăla”, a adăugat Neagu.

Evenimentul intitulat „Retragerea unei legende”, Gala Neagu va fi un eveniment structurat pe trei reprize, cu momente în care publicul va fi antrenat în spectacol.

Gala va avea loc pe 8 iunie, la Sala Polivalentă, iar biletele vor fi puse în vânzare pe 8 mai, în două etape. În fața Sălii Polivalente va fi organizat un fan-zone începând cu dimineața zilei de 8 iunie, iar mai mult de jumate din încasări vor susține tinerele talente din sport și educație. La 12 septembrie 2024, fosta internațională Cristina Neagu a anunțat că sezonul 2024-2025 va fi ultimul pe terenul de handbal.

În vârstă de 36 de ani, Cristina Neagu evoluează la echipa bucureșteană din 2017. Născută în Capitală, Cristina a început handbalul la vârsta de 12 ani, la CSȘ Nr. 5 din București. Ca senioară a mai jucat pentru HC Activ Ploiești, Rulmentul Brașov, Oltchim Rm. Vâlcea și ZRK Buducnost Podgorica.

În decembrie 2023, Cristina Neagu și-a anunțat retragerea din echipa națională, la revenirea lotului de la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia și Suedia.