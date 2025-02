Locuitorii din Coreea de Nord pot vedea meciurile din Premier League, deși țara cu cea mai drastic regim nu are un acord cu deținătorul drepturilor de difuzare. Partidele sunt scurtate la 60 de minute, fiind eliminate elementele care nu sunt pe placul conducerii, și difuzate ilegal, la o distanță de patru luni față de momentul disputării lor.

Trei echipe au interzis total să apară pe post, în versiunea nord-coreeană a emisiunii «Match of the Day»: Tottenham, echipa la care evoluează Radu Drăgușin, Wolverhampton și Brentford. Motivul este unul incredibil pentru cineva dintr-o țară democratică, dar normal pentru Coreea de Nord. La aceste formații evoluează trei jucători din Coreea de Sud: Heung-min Son, la Tottenham, Hee-chan Hwang, la Wolverhampton, și Ji-soo Kim, la Brentford. Hotărârea ar fi fost luată de însuși Kim Jong-un, liderul suprem al Republicii Democrate Coreene.

Sud-coreenii nu apar la TV

Într-un raport citat de jurnaliștii de la The Mirror se oferă detalii despre situația din țara asiatică: „ Tottenham și căpitanul său, Son Heung-min, nu apar niciodată în versiunea nord-coreeană a emisiunii «Match of the Day». De asemenea, în acoperirea de anul trecut au fost omise și meciurile lui Hwang Hee-chan de la Wolverhampton Wanderers, precum și ale lui Kim Ji-soo, jucătorul de la Brentford.

Meciurile sunt difuzate pe canalul de stat KCTV la patru luni după ce au avut loc, astfel încât jocurile din august trecut au fost difuzate în ianuarie. Aceste descoperiri au fost incluse într-un raport al proiectului 38 North, parte a Stimson Center din Washington”, au notat jurnaliștii de la Mirror.