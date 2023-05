CFR Cluj, vine prăbușirea: Ce urmează după ratarea titlului. Patronul a dezvăluit opțiunile sale

CFR Cluj are perioade de mărire și decădere! Prima dată, în intervalul 2008-2012, formația ardeleană a cucerit trei titluri din cinci posibile. După care a decăzut, traversând inclusiv o insolvență.

Acum, pentru clujeni se încheie un al doilea capitol glorios, chiar mai bun decât primul, în condițiile în care au câștigat ultimele cinci ediții ale campionatului! Dintre formațiile din provincie, doar Chinezul Timișoara a mai reușit o serie similară, ce-i drept, cu șase campionate câștigate succesiv. Se întâmpla însă, în alte vremuri, în perioada 1922-1927, când „sportul rege“ n-avea statutul de acum.

Revenind la CFR Cluj, pe fondul pierderii titlului, într-o primă fază, patronul și antrenorul și-au anunțat plecarea, în cel pur stil românesc! Ulterior, finanțatorul Ioan Varga a revenit și a spus că a vorbit la nervi și că nu pleacă nicăieri. În schimb, Dan Petrescu a lăsat de înțeles că e tot mai tentat să părăsească nu doar banca CFR-ului, ci fotbalul românesc.

„Normal că mă gândesc să plec din România (n.r. - din cauza arbitrajului). Am mai plecat o dată. Mai am contract cu CFR un an şi jumătate, trebuie să-l respect, apoi normal că nu mai vreau“, a spus tehnicianul de 55 de ani, la Prima Sport.

„Rămâne să joace cu Petrila și Fică?!“

Chiar dacă e sub contract cu CFR, la cum se prezintă situația acum - echipa e în pericol de a rata preliminariile Conference League cu o clasare pe 4 – plecarea lui Dan Petrescu de pe bancă, la finalul campionatului, e un scenariu tot mai probabil. Mai ales că, din ce se vehiculează, „Super Dan“ e deja în negocieri cu formații din zona arabă. Adică, unde a mai lucrat, la Al-Arabi (Qatar) și la Al-Nasr (Emirate), el având și o casă în Dubai. Iar contractul existent cu CFR se poate rezilia și fără plata clauzei de 400.000 de euro, în cazul în care părțile ajung la un acord amiabil.

Un semn clar că se poate ajunge la plecarea lui Petrescu de la CFR e și faptul că proiectul care l-a avut în prim-plan pe antrenor, cu un lot construit cu niște jucători aflați la maturitate, se încheie acum. Și e nevoie de alt proiect, cum a spus și Gică Popescu, bun prieten cu antrenorul CFR-ului.

„La CFR e un final de ciclu. Fiecare echipă, care are un ciclu de patru, cinci ani în care câştigă constant titlul, va avea nevoie de o schimbare, la un moment dat. Asta spunea şi Johan Cruyff la Barcelona, că el, la patru, cinci ani, încearca să schimbe nucleul de jucători pentru că intervine automulţumirea şi e nevoie de sânge proaspăt. Asta se întâmplă la CFR, acolo sunt jucători care au făcut o performanţă nemaipomenită pentru club, pentru fotbalul românesc. Ei au fost prezenţi an de an în cupele europene. CFR e echipa care a ţinut steagul sus, reprezentând România în competițiile UEFA. E nevoie însă şi la ei de alt proiect, pentru că proiectul Dan Petrescu a luat sfârşit. Asta nu înseamnă că trebuie să plece Dan neapărat, dar schimbările din lot sunt inevitabile“, a spus președintele Farului, la Prima Sport.

Iar fostul arbitru, Constantin Zotta, analist la Orange Sport, a lăsat de înțeles că, în noul proiect de la CFR, Dan Petrescu nu-și va mai găsi locul: „Nu cred că va rămâne. Dacă îi spui, la anul, să joace cu Petrila, Fică, Itu şi cu nu mai ştiu cine, probabil, nu o să rămână“.

Investițiile pot fi reduse mult

Declarația dată de Zotta vine și în contextul în care, la CFR, e posibil ca nivelul investițiilor să fie reduse drastic. Asta a și lăsat de înțeles patronul Ioan Varga, în dialog cu „Fanatik“: „Iau în calcul ca, din sezonul următor, să-mi reevaluez opțiunile. La finalul acestui campionat, voi face o analiză, voi trage linie și voi vedea dacă mai merită să finanțez ambițiile europene ale unui fotbal vicios sau dacă va fi mai bine să-mi îndrept mai mult atenția spre a investi în academia clubului Indiferent ce voi decide, rămân aproape de CFR, așa cum am fost în toți acești ani. Dar mă voi gândi de două ori, dacă îmi voi sacrifica resursele financiare și sănătatea“.

Play-off, etapa a VIII-a

Vineri: Rapid – Sepsi 0-0

Sâmbătă: CS U Craiova – Farul 1-1

Duminică: FCSB – CFR Cluj 1-0

Clasament

1. Farul Constanța 47 de puncte

2. FCSB 46p*

3. CFR Cluj 39p*

4. CSU Craiova 37p

5. Rapid 35p

6. Sepsi 26p

*Cu rotunjirea punctelor în sus.

Ultimele două runde în play-off

Etapa a 9-a

*Sâmbătă: Sepsi – CFR 20.30

*Duminică: Farul – FCSB 21.00

*Luni: Rapid – CS U Craiova 20.30

Etapa a 10-a

*27 mai: CFR – Farul

*27 mai: FCSB – Rapid

*27 mai: CS U Craiova – Sepsi

Programul detaliat din ultima rundă urmează să fie stabilit, ulterior.