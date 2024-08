Ce au pățit cei doi responsabili pentru contaminarea lui Jannik Sinner cu o substanță interzisă

Darren Cahill, antrenorul lui Jannik Sinner, a oferit în cursul zilei de ieri noi detalii despre modul în care substanța interzisă clostebol a ajuns în corpul italianului. Liderul ATP a avut parte de un proces rapid, în urma căruia a fost declarat nevinovat de un tribunal independent, pentru că avocații săi au demonstrat că acesta a fost contaminat accidental, prin intermediul unui spray folosit de kinetoterapeutul său pentru a-și trata o rană la un deget, înainte să îl maseze pe sportiv.

Conform australianului Darren Cahill, Jannik Sinner chiar l-a chestionat pe kinetoterapeutul său în legătură cu rana de la deget, dorind să evite o posibilă contaminare. Însă apoi, colaboratorul său s-a dat cu un spray ce conținea substanța interzisă, la sugestia preparatorului fizic Ferrara și de aici a plecat acest caz care pare pentru unii cusut cu ață albă.

"În martie, la Indian Wells, Giacomo Naldi (n.r. kinetoteraputul) s-a rănit la mână cu o unealtă, a avut o tăietură mare la degetul mic. Sinner a văzut pentru prima dată degetul rănit al lui Naldi în acea seară și l-a întrebat dacă a folosit vreo cremă sau alte tratamente pentru deget. Naldi i-a spus că nu, lucru adevărat la acel moment.

Jannik Sinner, contaminat în timpul masajului

Naldi s-a întâlnit apoi cu Ferrara, care i-a dat un spray care este destul de comun în Italia, dar noi nu știam asta. Chiar și în săptămâna următoare, Naldi a continuat să folosească acest spray pentru degetul rănit, fără ca noi să știm, iar prin masaj i l-a transmis lui Sinner. Acesta este rezumatul cazului, toată lumea ar trebui să știe că Sinner nu a jucat un rol activ în acest caz, nu a ingerat nimic, nu a luat niciun baton proteic cu vreo substanță. El a fost testat pozitiv doar din această legătură: spray-ul lui Naldi și tratamentele pe care acesta i le-a aplicat prin masaj, pe picioare", a explicat Darren Cahill, citat de We Love Tennis.

Ferrara și Naldi, cei doi responsabili pentru doparea involuntară a lui Sinner, au fost dați afară din echipa numărului 1 mondial. Italianul a ales să nu mai colaboreze ei, chiar dacă îi erau prieteni și au pus umărul la ascensiunea fulminantă a lui Jannik Sinner, scrie Eurosport.

Liderul ATP susține că e un jucător corect

"A fost un proces foarte lung. Mă ocup de asta de multe luni, acum a trebuit să iau niște decizii după verdict (n.r. demiterea lui Ferrara și Naldi din staff-ul său). Într-un fel, este o ușurare pentru echipa mea și pentru mine că s-a făcut acest anunț acum, dar este clar că pregătirea pentru US Open nu a fost perfectă, din anumite circumstanțe, pentru că am așteptat să apară rezultatul și să înceapă discuțiile.

Este clar că am simțit îngrijorare, pentru că este prima oară, și sper ultima oară, când sunt în această poziție. Un alt lucru la care ar trebui să ne uităm este cantitatea care era în corpul meu, de 0,000000001 miligrame. Am fost îngrijorat, desigur, pentru că mă ocup mereu de această problemă (n.r. evitarea substanțelor interzise), dar am fost încrezător, pentru că știu că sunt un jucător corect", a spus Sinner la New York, înainte de startul US Open.