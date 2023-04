Blat făcut de Steaua, ieșit la iveală după 23 de ani. „A fost o moșmoandă ca să salvăm clubul”

În timpul conferinței de presă în care și-a anunțat retragerea din fotbal, George Becali a făcut o dezvăluire surprinzătoare, și anume a recunoscut un blat prin care Steaua s-a salvat de la retrogradare.

Meciul menționat de finanțatorul FCSB este FC Onești - Steaua 1-3 din martie 2000, când Victor Pițurcă era antrenor în Ghencea. “De când am intrat eu, am băgat 10 milioane când mi-au dat echipa generalii, cu miniștrii și cu armata. Atunci, toți arbitrii erau cu Rocar. Atunci, comanda Rocar fotbalul. Trebuia să retrogradeze Steaua și să rămână Rocar.

Numai că am venit eu cu Pițurcă. Iar Pițurcă a scos atunci echipa de pe teren, e meritul lui, cu scandaluri. Ne-am dus la Onești, acolo am făcut și noi o moșmoandă ca să fim siguri. Am făcut cu Puiu de la Onești și am salvat-o pe Steaua. Altfel eram în groapă, eram la bătaie cu ăia de la Rocar. I-am biruit, am fost mai tari. Mai erau două meciuri (de fapt mai erau 11) și era retrogradată Steaua”, a declarat luni Gigi Becali.

Până acum a recunoscut doar premierea adversarilor contracandidatelor

Declarația este prima mărturie publică a lui Becali legată un aranjarea unui meci. În trecut, Becali a susținut vehement că nu recurs niciodată la meciuri aranjate și că a făcut doar premierea adversarelor contracandidatelor la titlu.

Meciul menționat de Becali s-a jucat în în sezonul 1999-2000 și a fost prima victorie obținută de club cu Victor Pițurcă în postura de antrenor-manager. Înaintea acelui meci, Steaua era pe locul 8, cu 30 de puncte, la 19 puncte în spatele liderului Dinamo, scrie gsp.ro, și la șase puncte distanță de Farul (24 de puncte), ocupanta primului loc retrogradabil, echipă aflată la egalitate cu Rocar și FC Onești.

Blat și la Onești - Dinamo, în același sezon

În acel sezon, FC Onești a mai fost implicată într-un meci aranjat, cu Dinamo, care a fost dovedit și care a ținut prima pagină a ziarelor din acea vreme. Cornel Dinu a recunoscut în 2019 faptul că partida a fost blat: „Am fost pus în fața faptului împlinit. Jucam la Onești și, fără să știu, exista acea sete teribilă la Borcea de a avea cu orice preț și asta costa foarte mult Dinamo.

El m-a pus în situația în care, seara la ora 12, mi-a spus că a tratat el să joace mai puțin interesant Oneștiul. În momentul ăla, nu mai conduceam eu, conduceau ei. I-am zis „Nu sunteți sănătoși? Am nevoie de așa ceva cu Oneștiul?”. Ce puteam să fac? N-aveai cum să-l dai pe mâna autorităților, pentru că nu aveai probe”.

Sezonul 1999-2000 s-a încheiat cu Steaua pe locul 3, la 27 de puncte de campioana Dinamo. FC Onești a retrogradat, iar Rocar s-a salvat de la retrogradare.