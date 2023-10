Belarus – România, diseară, la Budapesta: Suntem „șchiopi“, dar universul ne vrea la Euro 2024

Edward Iordănescu a fost un selecționer criticat și se poate discuta la nesfârșit despre competența sa pentru funcția pe care o ocupă, însă fiul „Generalului“ are o calitate incontestabilă: norocul proverbial pe care l-a „moștenit“ de la tatăl său!

Și cum în viață nu poți să faci nimic fără un strop de noroc, România dă senzația că merge spre Euro 2024 (14 iunie – 14 iulie, Germania) pe un covor roșu întins de „Zeița Fortuna“. Pentru că numai așa s-ar explica mai multe evenimente fericite care au marcat această campanie de calificare! Începând cu faptul că am nimerit în cea mai ușoară grupă – nici dacă noi am fi ales echipele n-ar fi ieșit așa de bine! – și continuând cu desfășurarea unor partide în care am fost surclasați, dar am smuls câte un punct. Așa s-a întâmplat în remiza din Elveția (2-2) și apoi, luna trecută, în egalul de acasă cu Israel (1-1). Iar acum până și o nenorocire și anume războiul sângeros declanșat în Israel a creat o situație în favoarea noastră. Pentru că UEFA a amânat partidele Israelului din această lună. Cea cu Elveția a fost deja reprogramată pentru 15 noiembrie, iar data întâlnirii cu Kosovo, în deplasare, urmează să fie stabilită. Concluzia: Israelul a ajuns într-o situație teribilă!

Naționala acestei țări va fi nevoită să joace, luna viitoare, trei partide cruciale în decurs de șapte zile! Așadar, vorbim despre un efort fizic uriaș care poate afecta negativ trupa pregătită de Alon Hazan (56 de ani). Apoi, având în vedere că gruparea teroristă Hamas anunță un război de lungă durată, e greu de crezut că Israelul va mai putea juca pe teren propriu în viitorul apropiat. Ceea ce înseamnă că, aproape sigur, confruntările cu Elveția și România se vor desfășura pe teren neutru.

Privind acest tablou, rămâi cu următoarea impresie: planetele s-au aliniat, astfel încât România să fie la Euro 2024. Inclusiv șefii federației, de obicei niște ași ai vorbelor goale, admit că n-avem voie să ratăm calificarea de această dată!

„Orice rezultat în afară de victorie e un eșec!“

Ajuns la Budapesta, unde România va înfrunta diseară (ora 21.45, Antena 1) naționala Belarusului, Mihai Stoichiță (șeful Comisiei Tehnice) a spus, răspicat: dacă nu luăm cele trei puncte pe stadionul „Szusza Ferenc“, înseamnă că am dat-o în bară!

„E un moment pe care nu-l ai de multe ori în viaţă şi de care trebuie să profiţi. Sunt aproape sigur de calificare. Dacă nici acum, când am ajuns în situația asta, să nu te gândești că te poți califica, mi s-ar părea de un pesimism dăunător. Contra Belarusului, orice rezultat în afară de o victorie e un eşec. Eu nu ştiu când o să mai întâlnim o astfel de conjunctură, atât de favorabilă. Suntem cinstiţi, am avut noroc la tragerea la sorţi, am prins o grupă abordabilă pentru naţionala României“, a spus „Lippi“. Care are perfectă dreptate! Pentru că, dacă în rândurile de mai sus, am pomenit despre iminentul exil al Israelului pe teren neutru din cauza războiului, în grupa noastră Belarus s-a aflat în această situație de la începutul campaniei! Pedepsită de UEFA din cauza sprijinirii războiului din Ucraina, naționala acestei țări a evoluat numai pe teren neutru, fără spectatori. Situație care se va repeta și în meciul cu România.

Preliminarii Euro 2024, grupa I

Astăzi

Andorra – Kosovo 21.45

Belarus – România 21.45, Antena 1

Clasament

1. Elveția 6 4 2 0 17-5 14

2. România 6 3 3 0 9-4 12

3. Israel 6 3 2 1 7-7 11

4. Belarus 6 1 1 4 4-11 4

5. Kosovo 6 0 4 2 5-8 4

6. Andorra 6 0 2 4 3-10 2

*Primele două clasate vor obține calificarea la turneul final.

Programul grupei până la finalul campaniei

*Duminică: Elveția – Belarus (ora 19.00), România – Andorra (ora 21.45, Prima TV), Kosovo – Israel (se va amâna, UEFA urmând să stabilească noua dată)

*15 noiembrie: Israel – Elveția

*18 noiembrie: Belarus – Andorra, Elveția – Kosovo, Israel – România

*21 noiembrie: România – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo - Belarus

Lotul României

*Portari: Moldovan (Rapid), Niță (Gaziantep), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Sorescu (Rakow), Drăgușin (Genoa), Rus (Pafos), Burcă (Al-Okhdood), Racovițan (Rakow), Bancu (Universitatea Craiova), Borza (Rapid)

*Mijlocași: Screciu (Universitatea Craiova), M. Marin (Pisa), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Cicâldău (Konyaspor), Olaru (FCSB), Moruțan (Ankaragucu), Man (Parma), I. Hagi (Alaves), Mihăilă (Parma), Coman (FCSB)

*Atacanți: Alibec (Muaither), Drăguș (Gaziantep), Bîrligea (CFR Cluj), L. Munteanu (Farul Constanța)

Selecționer: Edward Iordănescu (45 de ani)

Lotul Belarusului

*Portari: Ignatovich (Șahtior Soligorsk), Kudravets (BATE Borisov), Rudenok (Neman Grodno)

*Fundași: Polyakov (Hapoel Haifa), Politevich (Dinamo Minsk), Pechenin (Orenburg), Yuzepchuk (Torpedo Moscova), Malkevich (Ural), Volkov (Khimki), Pavlovets (Lamia), Karpovich, Parkhomenko (ambii de la Neman Grodno)

*Mijlocași: Ebong (Astana), Korzun (Șahtior Soligorsk), Gromyko (Torpedo Moscova), Bocherov (BATE Borisov), Kaplenko (Orenburg), Borodin (Kaysar), Klimovich (Diosgyor)

*Atacanți: Bakhar, Morozov (ambii de la Dinamo Minsk), Antilevskiy, Kontsevoy (ambii BATE Borisov), Karpitskiy (KS Samara)

Selecționer: Carlos Alós Ferrer (48 de ani)