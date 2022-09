Becali, decizie șocantă: Salariul lui Omrani, o epavă fotbalistică

Haosul de la FCSB se reflectă nu doar în intervențiile patronului în deciziile tehnico-tactice, inclusiv schimbările fiind dictate, uneori, prin telefon, ci și în achizițiile făcute.

Cei mai mulți jucători care semnează cu formația din Berceni sunt aleși de Gigi Becali. Care, nu o dată, a spus că poate evalua un fotbalist, văzându-l la lucru timp de 5 minute! Probabil, și din acest motiv, FCSB a ajuns ca la gară! Unde jucătorii vin și pleacă, uneori, după două dușuri! Cazul Vadim Rață (29 de ani), luat în august de la Voluntari, ca să fie trimis înapoi la formația ilfoveană în septembrie, după doar 62 de minute în tricoul FCSB, e elocvent.

Acum, în criză de rezultate, vicecampioana a mai făcut o mutare pe piața transferurilor, unde pot fi legitimați, în acest moment, doar jucători liberi de contract. La FCSB tocmai a sosit atacantul algerian, Billel Omrani (29 de ani) la care CFR Cluj a renunțat, la finalul stagiunii trecute. În Gruia, între 2016 și 2022, Omrani a adunat 209 meciuri, 47 de goluri și 42 de pase decisive. Și a contribuit la câștigarea a șapte trofee: cinci titluri, plus două Supercupe ale României.

Doar că statisticile de mai sus nu spun toată povestea lui Omrani. Care a avut o cădere vizibilă, începând din 2021. De atunci datează și ultima sa reușită într-o partidă oficială: Chindia – CFR Cluj (0-1). Vorbim despre o partidă disputată pe 4 decembrie 2021! Apoi, „secetă“ totală pentru vârful algerian la care a și renunțat Dan Petrescu, după ce i-a dat foarte multe șanse.

Aruncat de CFR, Omrani a fost bun de FCSB. Doar că, inclusiv descrierea făcută de patronul Gigi Becali arată situația sportivă precară a atacantului, la ora actuală. „Am cosiderat mereu că Omrani e cel mai bun atacant din România. E cel mai bun fotbalist, numai că nu era serios. Mereu am vrut să-l iau. Am vorbit cu el. Am făcut contract pe un an. Dacă îmi place de el, prelungim pe încă doi ani. Dacă nu vreau să prelungesc, la revedere, să fie sănătos! A fost la mine acasă, am vorbit. I-am zis că poate fi cel mai mare din România, dacă vrea. Are 7, 8 kilograme în plus, dar e foarte tehnic și foarte puternic, iar atunci poate să ajungă repede la 70-80% din potențialul lui. Adică, poate juca prin octombrie, după pauza competițională pentru meciurile naționalei“, a spus Becali, la Digi Sport.

Latifundiarul a și anunțat detaliile financiare ale mutării: „Salariul e 20.000 de euro pe lună, la semnătură nu i-am dat mult, era șomer până la urmă...“.

Omrani e al patrulea atacant care sosește la FCSB, în acest sezon, după David Miculescu (21 de ani), Bogdan Rusu (32 de ani) și Andrea Compagno (26 de ani).