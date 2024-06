Anghel Iordănescu, uluit de fiul său în Germania: „Așa ceva n-am văzut de 25 de ani...“

Dinastia Iordănescu și-a câștigat, în mod cert, locul în istoria fotbalului românesc. Adevărul a arătat, astăzi, cum Anghel (74 de ani) și Edward (46 de ani) figurează într-un clasament al selecționerilor care au condus prima reprezentativă. În acest moment, „Generalul“ deschide această ierarhie, iar fiul său o închide.

Dacă pentru Anghel Iordănescu, ultimul meci de pe banca naționalei a fost unul de tristă amintire, 0-1 cu Albania la Euro 2016 la Lyon, în schimb, debutul fiului său în această competiție a devenit unul memorabil. Prin acest 3-0 fantastic, în fața Ucrainei, care a stabilit mai multe borne istorice, după cum Adevărul a arătat aici.

Aflat în Germania, cu familia, pentru a vedea turneul final, Anghel Iordănescu a fost abordat de jurnalistul Cristi Coste (Fanatik) căruia i-a acordat un interviu în exclusivitate. În cadrul dialogului, „Generalul“ s-a arătat impresionat de ce a reușit fiul său și a descris partida de luni, cu Ucraina, ca fiind cea mai bună făcută de echipa națională în ultimii 25 de ani!

Ce a declarat Anghel Iordănescu?

*A fost un meci senzațional din toate punctele de vedere, fantastic! Sincer vă spun, rețineți!, cu toată sinceritatea vorbesc: eu nu am văzut echipa națională jucând perfect, așa cum a jucat cu Ucraina, în ultimii 25 de ani! Niciodată echipa națională nu a mai avut o asemenea prestație! Au fost o partidă istorică, un rezultat istoric, un joc antologic!

*Voi țineți minte vreun joc mai bun?! A fost o lecție de fotbal, una pe care Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, și Lucian Burchel, directorul Școlii de Antrenori, ar trebui să o prezinte ca pe o lecție de fotbal pentru cursanții de la Școala de Antrenori! Eu vorbesc acum ca fost antrenor al echipei naționale: luni seară am asistat la o lecție tactică, așa am ajuns la un asemenea rezultat. Chiar dacă adversarii au construit în unele momente, echipa noastră a dominat la toate capitolele: tactică, abordare, condiție fizică.

*Jocul naționalei a fost solid din toate punctele de vedere. Poate că altădată ne-am apărat foarte bine. De data asta jucătorii au respectat planul tactic și nu a fost vorba numai despre o apărare bună, am avut contraatacuri cu ieșiri în bloc, am ajuns la finalizare în multe rânduri. A fost un tablou complet. Poate că în alte meciuri am întâlnit adversari mai slabi cu care am fost foarte buni în atac. De data aceasta am văzut o echipă completă, una care nu a lăsat spații, a ținut blocul defensiv sus.

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina 3-0 (Munchen), Belgia – Slovacia 0-1 (Frankfurt)

*Mâine: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*Sâmbătă: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)