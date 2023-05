A fost cel mai important meci şi nu am jucat bine, le cer scuze suporterilor, afirmă Charalambous

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, după înfrângerea cu 2-3 din meciul cu Farul Constanţa, că acesta a fost cea mai importantă partidă din acest sezon, iar formaţia sa nu a jucat bine.

El le-a cerut scuze suporterilor pentru că FCSB a pierdut titlul.

"A fost cel mai important meci al nostru şi nu am jucat bine. Jucătorii au încercat să facă meciul vieţii lor, dar nu s-a putut. Vreau să le cer scuze suporterilor, dar pe de altă parte ei trebuie să fie mândri de aceşti jucători. Pe viitor vom face tot posibilul să fim mai buni", a spus tehnicianul la Prima Sport, relatează Agerpres.

Elias Charalambous a explicat că jucătorii săi nu au reuşit să aibă posesia când conduceau cu 2-0, considerând că primul gol al echipei Farul, reuşit înainte de pauză, a contat foarte mult.

"Am început foarte bine, dar, din nefericire, nu am reuşit să păstrăm scorul acela. Am fi putut avea un alt parcurs în acest meci... dar nu a fost deloc bine pentru noi să nu putem să ţinem deloc mingea la 2-0. Iar în repriza a doua nu am fost ceea ce doream şi puteam să fim. Dar dacă iau ultimele meciuri, îmi e greu să critic jucătorii. Noi am făcut tot ce era de făcut pentru a ajunge într-un astfel de moment.

Am fost foarte aproape, am luptat până spre final pentru campionat. Din păcate, în meciul care conta nu am arătat cum trebuia. Farul a fost mai bună în repriza a doua. Farul a fost mai bună şi a meritat victoria. Primul gol al Farului a fost foarte important pentru adversari. Ne-am fi dorit să nu-l luăm. Dar, Farul a fost mai bună după aceea şi îl felicit pe Gică Hagi pentru câştigarea campionatului", a precizat Charalambous.