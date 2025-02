Valentina Pelinel, vacanță de vis cu copiii în Miami : „Suntem o familie mare și unită!”

Valentina Pelinel a revenit recent din vacanța de la Miami, dar gândurile ei sunt încă acolo, la distracția pe care le-a oferit-o copiilor săi. La întoarcere, aceștia s-au bucurat de zăpada găsită în țară.

Vedeta a călătorit cu gemenele sale, Rania și Indira, care vor împlini 6 ani pe 1 martie, și cu băiețelul ei Milan, de 8 ani și jumătate, transmite Click!. În timpul vacanței, aceștia s-au reunit cu frații lor din partea tatălui, Alex, de 12 ani și jumătate, Gloria, de 9 ani și jumătate, și Melissa, fiica mai mare a lui Cristi Borcea, în vârstă de 21 de ani.

„Copiilor le place foarte mult la Miami. Asta nu doar datorită faptului că e vreme frumoasă și palmieri la tot pasul, ci pentru că acolo trăiesc 3 dintre frații lor, Melissa, Alex și Gloria. Așa că e una din destinațiile preferate ale familiei și întotdeauna le organizez activități pe placul lor. Uneori vin Melissa, Alex și Gloria în țară și vara o petrec cu noi, iar alteori mergem noi la Miami și de acolo în alte locuri în funcție de preferințele lor. În ultima călătorie care abia s-a încheiat, i-am dus cu trenul la Orlando, unde am petrecut o zi în parcurile Universal și două zile în parcurile din Disney World. Am fost și la grădina zoologică din Miami care găzduiește peste 2000 de animale unde au putut să vadă elefanți, zebre, girafe, tigrii, jaguari, lei și multe alte animale”, a povestit Valentina Pelinel pentru Click!.

Această vacanță a fost și o oportunitate de a învăța lucruri noi în natură, iar Valentina se bucură că și copiii ei au învățat să aprecieze activitățile în aer liber. Unul dintre cele mai îndrăgite momente ale vacanței a fost pescuitul. „Două zile le-am dedicat pescuitului, deoarece Milan e pasionat și mai nou au prins acest “microb” și fetițele. O zi chiar i-am dus să pescuiască pe o barcă specială de pescuit, “deep sea fishing”,în ocean și chiar am avut noroc, au prins peștele dolphin care e superb și destul de rar, pești king, pești reptilă dar și alți pești mai mici. Am luat acasă un pește king și un peste dolphin pe care ne-au ajutat să îi gătim și au fost foarte gustoși”, a spus Valentina.

În ceea ce privește relația dintre frați, vedeta a subliniat armonia dintre copii, care se iubesc foarte mult și se înțeleg bine. „Frații se iubesc foarte mult între ei și bucuria lor este și bucuria noastră. Milan plânge și acum de fiecare dată când se desparte de frați. Eu tot sper că odată cu vârstă nu va mai plânge, pentru că sufăr și eu când îl văd suferind. Suntem o familie mare și unită! Mă bucur mult că le place pescuitul, schiul, înotul și activitățile în natură. E clar și aportul nostru și încep să înțeleagă și ei că nu e doar plăcut dar e și foarte sănătos să petreci cât mai mult timp în natură”, a adăugat ea.

Desigur, gemenele Rania și Indira, care vor împlini 6 ani, au și ele pasiuni proprii. Fetele sunt deja foarte cochete și au gusturi clare în ceea ce privește moda. „Fetițelor le plac hainele și machiajele și mai nou și ojele. Asta așa ca distracție în vacanță sau de weekend. Le mai las să își fac unghiile și să se joace cu produse de machiaj pentru copii. Le plac și hainele iar cea care zice că e model ca mami este Rania. Defilează prin casă ca și cum e pe scenă (nu eu i-am arătat mersul modelelor).Deja nu le mai pot alege doar eu hainele și sunt foarte implicate și nici nu le mai pot îmbrăca la fel pentru că au alegeri diferite. Dacă își doresc să fie modele, nu am nicio problemă, dar asta o să vedem mai târziu.”, a spus Valentina Pelinel.

În plus, Valentina adaugă că copiii sunt foarte pasionați de călătorii. „Le place mult de tot să călătorească, le place să zboare cu avionul. Acum însă sunt fericiți că au găsit zăpadă acasă”, a încheiat Valentina Pelinel.

