Jude Law a dezvăluit că îl va interpreta pe Vladimir Putin în viitorul film al lui Olivier Assayas, The Wizard of the Kremlin” (Vrăjitorul de la Kremlin).

Actorul, în vârstă de 52 de ani, a confirmat că este pregătit să accepte o nouă provocare, deoarece îl portretizează pe președintele rus Putin la începutul carierei sale de guvernator.

Regizat de cineastul francez Olivier Assayas, filmul îl va implica pe Law într-un rol secundar și îl va urmări pe Putin, acum în vârstă de 72 de ani, „la începutul carierei sale de guvernare”, potrivit Metro.

„Spun asta cu ezitare, pentru că nu am început deocamdată, cu adevărat, munca la acest film. De fapt, am început-o, dar în acest moment mi se pare ca un Everest de escaladat, aşa că sunt la poalele muntelui şi îmi spun:<O, Doamne, ce le-am spus? (producătorilor filmului - n.red.)> Aşa mă simt adeseori când le spun <da> producătorilor. Mă gândeam: <Doamne, cum o să fac asta?>. Dar, oricum, este un lucru pe care eu însumi trebuie să îl rezolv", a declarat starul britanic.

Filmul „The Wizard of the Kremlin” va prezenta o poveste adevărată din Rusia anilor 1990, la puţin timp după destrămarea Uniunii Sovietice. Un tânăr producător de televiziune, Vadim Baranov, ajunge să colaboreze cu un politician în plină ascensiune, Vladimir Putin, şi devine consilierul de imagine al acestuia.

Olivier Assayas este un regizor francez cunoscut mai ales pentru Irma Vep, Cold Water și Personal Shopper. Opera sa constă în principal în piese de epocă cu ardere lentă, thrillere psihologice, neo-noirs și comedii.

Filmul se bazează pe romanul din 2024 Giuliano da Empoli și îi va avea în distribuție și pe Paul Dano, Alicia Vikander, Zach Galifianakis și Tom Sturridge.