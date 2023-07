Tom Cruise, dezvăluiri privind cele mai riscante cascadorii ale sale, care sfidează moartea. „Încerc doar să nu greșesc”

De la atârnatul din avioane la urcarea pe cea mai înaltă clădire din lume - cascadoriile actorului care sfidează moartea devin tot mai riscante cu fiecare „Mission Impossible”. Iar acum, înainte de lansarea noului film „Dead Reckoning Part One”, care va avea loc luni, Tom Cruise a oferit o nouă perspectivă a celor mai impresionante cascadorii ale sale.

Într-un interviu special pentru Sky, starul de la Hollywood spune că secretul din spatele cascadoriilor lui este: „Încerc doar să nu greșesc”

Când am spus prima dată că vreau să fac „Mission Impossible”, a existat un oarecare scepticism, relatează The Sun.

„Dar a fost ceva legat de posibilitatea de a produce un film în care puteam crea un alt tip de acțiune. Din fericire, au avut încredere în mine și iată-ne aici”, a declarat starul.

Aici, Jessica Lester se uită la unele dintre cele mai mari cascadorii ale lui Tom ca temerar al filmului, iar co-starurile Simon Pegg și Hayley Atwell trec în revistă cele mai nebunești cascadorii ale sale.

„Fallout” (2018) - salt de la înălțime

„Saltul a fost de la 25.000 de metri. Totul a fost dintr-o singură dublă. Mă deplasam cu o viteză mare - trebuia să mă mișc în câțiva centimetri. Trebuia să mă încadrez în prim-plan și să mă uit în jos. A fost foarte provocator, aveam cam un minut pentru a ne da seama cum să o facem”, a declarat Tom Cruise.

„Mission: Impossible” (1996) - rezervor de apă distrus

„Am scris această scenă chiar înainte de a o filma; acest rezervor care explodează, uite câtă apă. Din cauza sticlei, am făcut-o o singură dată. Ieșim și o bucată de sticlă m-a tăiat la gleznă în timp ce ieșeam în fugă”, a povestit actorul.

„Mission: Impossible 2” (2000) - Salt pe o stâncă

Tom a spus: „A fost atât de periculos încât studioul NU a vrut să filmez asta. Am sărit literalmente de pe o stâncă pe alta. A fost complicat. A fost distractiv să mă agăț de stâncă. Nu exista un stație prin care să pot comunica cu cineva dacă era vreo problemă, așa că nu puteau să mă vadă. A fost minunat”.

„Ghost Protocol” (2011) - Escaladarea Burj Khalifa.

„Nu poți falsifica asta. Ca să mă antrenez pentru asta, am construit trei etaje din Burj Khalifa pe o scenă. Au ridicat etajele, inițial au aprobat să filmăm doar două etaje, dar pe măsură ce m-am antrenat am spus: «Dacă ridicați asta, pot să aduc camera aici și pot sări peste cameră». Am ajuns să scoatem 24 de etaje. Ofițerii de siguranță nu au vrut să facem asta. Așa că am găsit un ofițer de siguranță care să spună da”, a povestit actorul.

„Rogue Nation” (2015) - decolarea avionului armatei

„Nici măcar nu puteam să țin ochii deschiși din cauza combustibilului. Orice fel de particulă, atunci când mergi cu acea viteză, poate trece prin tine. Când am făcut-o prima dată, mi-a trecut o piatră și din fericire mi-a lovit doar coastele. Dacă ar fi fost în partea de sus, ar fi putut să-mi treacă prin craniu. Mă întrebam: «Ce se va întâmpla?»”, a spus Tom Cruise.