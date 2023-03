Soso de la „Big Brother“, revedere emoționantă după 20 de ani. Ce face astăzi câștigătorul primei ediții FOTO

Simpaticul concurent a părăsit de ceva timp România şi trăieşte acum în Germania, unde lucrează ca medic.

„Big Brother“, prezentat de Andreea Raicu și Virgil Ianțu, a fost unul dintre show-urile care au rupt audiența în anii 2000. Difuzat la Prima TV, reality-show-ul aduna într-o casă 12 tineri. Participanții erau complet izolați de lumea exterioară și erau filmați 24 de ore din 24.

Prima ediție a fost câștigată de Soso acum 20 de ani, în 2003. Recent, el s-a reîntâlnit cu cei doi prezentatori. „Pe Andreea o știți bine, dar cine e domnul cu ochelari? Astăzi e un medic foarte important și respectat în Germania. Sunt curios dacă vă amintiți. Eu spun atât... După 20 de ani“, a scris Virgil Ianțu pe pagina sa de Facebook.

Pe numele său adevărat Sorin Fișteag, el are astăzi 42 de ani, trăiește în Germania și nu se mai află de mult în lumina reflectoarelor, ci este medic. Deși a devenit vedetă peste noapte, tânărul nu a profitat de popularitatea obținută și nici nu a irosit marele premiu pe care l-a câștigat: 50.000 de dolari.

„Pe atunci, banii ăştia însemnau mult. Mi-am achiziţionat un apartament, iar maşină le-am luat doar mamei şi fratelui meu, căci eu nu conduceam pe atunci. De restul banilor, am trăit câţiva ani buni şi am călătorit mult“, a declarat el pentru OK Magazine.

Soso nu a fost atras de showbiz și nu a rămas în acest domeniu, ci și-a continuat studiile la Facultatea de Medicină din Timișoara. „După «Big Brother», cu toţii aveam un potenţial de imagine ce putea fi exploatat. Cine a vrut să o facă a făcut-o, cine nu, cum sunt şi eu, şi-a văzut de drumul său“, a mai spus acesta.

Apoi, Sorin a părăsit România, iar acum trăiește în Germania, acolo unde lucrează ca specialist în medicină internă şi a făcut a doua specializare: pneumologie. În timpul pandemiei, el a tratat bolnavii de COVID.