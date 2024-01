Sofia Vergara, despre adevăratul motiv al divorțului de Joe Manganiello: „Sunt pregătită să fiu bunică, nu mamă”

Actrița Sofia Vergara, în vârstă de 51 de ani, a făcut public motivul care a dus la divorțul de Joe Manganiello. În luna iulie a anului 2023, reprezentanții celor doi au anunțat separarea pentru Page Six, relatează Independent.

Vedeta din „Modern Family/ O familie modernă” a vorbit luni, 15 ianuarie, despre destrămarea mariajului într-un interviu acordat publicației spaniole El Pais.

„Am luat decizia dificilă de a divorța", au transmis Vergara și Manganiello. „Ca doi oameni care se iubesc și țin unul la celălalt foarte mult, vă rugăm politicos să ne respectați intimitatea în acest moment, în timp ce traversăm această nouă perioadă din viața noastră."

După doar două zile, actorul american, în vârstă de 47 de ani, a intentat divorțul, invocând „diferențe ireconciliabile”. În cadrul interviului pentru El Pais, Sofia Vergara a confirmat zvonurile potrivit cărora cei doi aveau „opinii contradictorii” cu privire la posibilitatea de a avea copii, fapt care a stat la baza divorțului.

„Sunt proaspăt divorțată de cel de-al doilea soț, cu care am fost împreună timp de 10 ani. Căsnicia mea s-a destrămat pentru că soțul meu era mai tânăr; el voia să aibă copii, iar eu nu voiam să fiu o mamă în vârstă", a afirmat Vergara.

Amintim faptul că actrița are deja un copil dintr-o altă căsătorie. Vedeta a explicat că nu avea în plan să aibă un alt copil. „Simt că nu este corect față de copil", a mai precizat ea. „Respect pe oricine o face, dar nu mai este pentru mine. La 19 ani am devenit mama unui băiat, care acum are 32 de ani, iar eu sunt pregătită să fiu bunică, nu mamă".

„Asta trebuie să fac”

Vergara a mărturisit în continuare că, dacă pe viitor „apare dragostea", atunci cel cu care se va întâlni „trebuie să aibă proprii copii".

„Sunt aproape la menopauză; este cursul natural al vieții", a adăugat ea. „Când fiul meu va deveni tată, voi aștepta să îmi aducă copilul pentru o vreme, apoi i-l voi da înapoi și îmi voi continua viața; asta trebuie să fac”, a mai spus actrița.

Înainte de a-l întâlni și de a începe o relație cu Manganiello, Sofia Vergara a fost căsătorită cu iubitul din liceu, Joe Gonzalez. În luna septembrie a anului 1991, actrița și-a adus pe lume fiul. Ulterior, după doi ani, Vergara și Gonzalez au divorțat.

În luna mai a anului 2014, Vergara și Manganiello s-au văzut pentru prima dată, în timp ce se aflau la dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă. Prima lor întâlnire a avut loc în luna iunie a aceluiași an, în timp ce Vergara era implicată în filmările pentru „Hot Pursuit/ Hot Pursuit: Urmărire periculoasă”, a spus Manganiello într-un interviu din anul 2015 pentru Haute Living.

În anul 2018, la trei ani după ce și-au unit destinele, actorul a afirmat pentru Cigar Aficionado că cea mai mare provocare pentru el a fost „să se obișnuiască cu ideea că cineva care nu îți este rudă ar putea să te iubească atât de mult".

„Oamenii spun lucruri de genul: "Căsătoria și relațiile înseamnă muncă". Dar nu este așa. Viața este grea. Să ai pe cineva care să te ajute să faci față este cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla vreodată”, a declarat el.

Actorul se pare că se întâlnește cu Caitlin O'Connor, în vârstă de 34 de ani.