Simona Gherghe, despre faptul că a fost dată afară de la Antena 1. „E o lecție și asta“

Prezentatoarea show-ului „Mireasa“ a fost nevoită să facă clarificări după ce a scris într-o postare pe Instagram că a trăit una dintre cele mai mari dezamăgiri, ceea ce i-a îngrijorat pe admiratorii săi.

Simona Gherghe i-a neliniștit pe fani cu un story amiguu pe Instagram, iar admiratorii săi au tras concluzia că a fost dată afară de la Antena 1, potrivit bzi.ro. „Azi am trăit una dintre cele mai mari dezamăgiri ale vieții mele. Nu credeam că în 2022, la 33 de ani de la Revoluție, încă există oameni, care, dacă nu zici ca ei, nu că te sancționează, nu că te ceartă. Nu. Te dau afară. Delictul? Faptul că am spus ce gândesc și ce simt. Libertatea. Libertatea să spui ce gândești! Să lupți pentru asta!. E poate cea mai importantă lecție pe care să le-o dați copiilor voștri“, a scris Simona Gherghe e contul său de Instagram.

Admiratorii acesteia au tras concluzia că a fost nevoită să renunțe la emisiunea pe care o prezintă, ba chiar că a părăsit postul Antena 1. Astfel, vedeta a revenit cu o postare pentru a clarifica lucrurile.

„Situația povestită mai devreme e legată de o colaborare din viața noastă privată. Totul e ok cu emisiunea. Și totul e ok cu noi. Am simțit să scriu despre cât de important e, cred eu, să spui ce gândești și să nu faci compromisuri. Și să respecți o promisiune. Dar toate se întâmplă cu un scop. E o lecție și asta“, a mai spus prezentatoarea show-ului „Mireasa“.

